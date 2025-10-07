Canciller cubano denuncia conducta corrupta estadounidense

El canciller cubano, en la red social X sentenció, “Departamento de Estado de EEUU, siguiendo agenda corrupta de su Secretario, hace lobby con mentiras y presiona a aliados para restar apoyos a resolución de #AGNU vs bloqueo a #Cuba”.

En la propia publicación, el titular de exteriores de la isla refirió los objetivos de tal conducta, “Pretende engañar a comunidad internacional y ocultar graves daños provocan a familias cubanas”.

La Asamblea General de las Naciones Unidas tiene prevista para los días 28 y 29 de octubre dar cumplimiento a su resolución 79/7 cuando Cuba presente la actualización sobre la “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.

El informe correspondiente al período marzo 2024 – febrero 2025, hecho público recientemente en La Habana, consigna que en ese tiempo el bloqueo causó daños y perjuicios materiales a Cuba estimados en el orden de los siete mil 556,1 millones de dólares.

Mientras, tal política hostil de más de seis décadas de bloqueo, hoy recrudecida, reporta daños acumulados históricos que a precios corrientes, ascienden a 170 mil 677 millones de dólares. Entretanto, al valor del oro son equivalentes a dos billones 103 mil millones de dólares