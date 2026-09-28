Cambios en política de vehículos amplían acceso a personas en Cuba

Las disposiciones, publicadas en la Gaceta Ordinaria No. 65 del 4 de agosto, responden a las transformaciones económico‑sociales en curso y facilitan los procesos de adquisición y transmisión de vehículos.

Entre las medidas figura la eliminación de restricciones para la compra de medios de transporte por personas jurídicas y naturales, así como la supresión de plazos de cinco años, con estímulo a la movilidad eléctrica fotovoltaica.

Se establece la exoneración del pago del impuesto especial en la venta de vehículos eléctricos adquiridos con estación de carga de fuentes renovables de energía, certificada por la Oficina Nacional para el Uso Racional de la Energía.

También se autoriza la importación directa por personas naturales de triciclos de combustión de hasta 250 centímetros cúbicos, bajo las mismas condiciones de las motocicletas, una cada cinco años, además de una moto de combustión.

El Mitrans destacó que estas modificaciones buscan procesos más expeditos que contribuyan a la entrada de divisas al sector, teniendo como uno de sus renglones la comercialización de medios de transporte.

Al cierre del pasado año se vendieron 30 mil 566 vehículos de motor de todas las clases, lo que representó ingresos superiores a 289 millones de dólares, parte de los cuales se destinaron al Fondo para el Desarrollo del Transporte.