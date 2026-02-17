Buscar juntos soluciones para avanzar

El encuentro fue encabezado por Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro y con la participación mediante videoconferencia de Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, ambos miembros del Buró Político, así como los territorios.

Reunión por tele conferencia con los Gobernadores, presidida por el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz (fotos JMC)

En este espacio sostenido en Palacio de la Revolución, el ministro de Energía y Minas Vicente de la O Levy actualizó sobre la marcha de las medidas para enfrentar la compleja situación, con énfasis en los sistemas solares fotovoltaicos destinados a maestros, médicos y héroes del trabajo.

«Hasta la fecha se han vendido 8827 sistemas de los 10200 y se han instalado 7719, que representa el 87.4 %. Esto ha tenido un impacto muy bueno, señaló».

Marrero Cruz destacó la importancia de las acciones para garantizar la sostenibilidad energética de la nación. Ante el actual escenario e insistió en la necesidad imprescindible de la sustitución de los combustibles, a través de la búsqueda de soluciones locales.

Reunión por tele conferencia con los Gobernadores, presidida por el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz (fotos JMC)

«Hay que tener un control mucho más riguroso de los avances que se alcanzan en todos los sectores y en todos los lugares asociados a la búsqueda de soluciones alternativas, incluso hay que reconocer que hay también aportes de forma de gestión no estatal para garantizar la vitalidad de algunos centros importantes», apuntó Marrero Cruz.

Este intercambio también abordó el balance municipal de alimentos, su conformación, gestión, evaluación y control en el año 2026, presentado por el vice primer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca.

«La actividad más importante en un municipio es evaluar hoy la situación energética, la defensa del país y la producción de alimentos, el municipio que no tenga claro qué resultados tuvo el balance de alimentos no está a tono con las prioridades de Gobierno».

Respecto a balance municipal de alimentos, Marrero Cruz resaltó que representan una herramienta que permite llevar la dirección y el control en un tema tan importante como la producción de alimentos, lo que permitirá avanzar y pasar a una etapa superior.

«Tener definidas las demandas, las producciones que hay que garantizar a nivel local, a nivel de territorio, los aseguramientos, el control de lo que se produce que es uno de los problemas fundamentales por eso hay que seguir perfeccionando la contratación».

Durante el espacio se evaluó la gestión de la comunicación comunitaria y su vínculo con los portales del ciudadano. Alfonso Noya Martínez, Presidente del Instituto de Información y Comunicación Social, resumió como fundamental buscar mecanismos para que la comunicación comunitaria se distinga por la participación popular, una de sus principales premisas.

Aquí el Jefe de Gobierno llamó a otorgar la prioridad que este asunto necesita, actualizar las estrategias de comunicación a tono con las complejidades actuales, con un enfoque comunitario. «Es importante insistir en que los momentos requieren información oportuna a nuestro pueblo», precisó.

«En las comunidades tiene que funcionar las estructuras a nivel de comunidad, conversando, escuchando, aprendiendo con el pueblo», destacó.

La reunión evaluó también el cumplimiento del plan de la vivienda al cierre del mes de enero del presente año. Delilah Díaz Fernández, directora general de la vivienda, explicó que informó que con las acciones de transformación en los contenedores marítimos, ya se concluyeron 34 viviendas con el certificado de habitable.

En este espacio se agradeció el gesto solidario del Gobierno Mexicano y se informó sobre el proceso de distribución y entrega de la ayuda recibida en días recientes, en el cual se priorizarán las personas y familias en situación de vulnerabilidad e instituciones sociales.

Más detalles en la propuesta radial: