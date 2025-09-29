Buscan Cuba y Namibia impulsar la cooperación

Oscar Pérez Oliva, titular del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba (MINCEX), señaló que este encuentro es una plataforma estratégica para potenciar las relaciones comerciales, la inversión y el intercambio de conocimientos en áreas prioritarias.

Destacó que la cita contribuirá a consolidar una agenda de trabajo concreta, que amplíe las oportunidades de las dos naciones para enfrentar los desafíos globales.

Profundizó además, en los lazos históricos de amistad que unen a ambos países y en la relevancia del líder namibio Sam Nujoma y el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el fortalecimiento de los vínculos bilaterales.

Selma Ashipala-Musavyi, ministra de Relaciones Internacionales y Comercio de la República de Namibia, expresó que esta sesión es un testimonio del compromiso compartido para llevar a cabo los principios de solidaridad en cooperación comercial, en beneficio de los dos pueblos.

Subrayó la necesidad de identificar proyectos que estimulen el comercio y diversifiquen la cooperación.

Rememoró también la ayuda que Cuba brindó a África en la lucha contra el apartheid, y ratificó la oposición de su país al bloqueo estadounidense contra la mayor de las Antillas.

Durante la jornada cuatro subcomisiones abordaron temáticas como la industria biofarmacéutica, la asistencia médica, la construcción y el deporte, con la intención de firmar acuerdos que fomenten el crecimiento de estos sectores, y hubo una exhibición de diferentes productos comestibles del Estado africano.

La I Sesión de la Comisión Intergubernamental Cuba-Namibia es resultado de un memorando de entendimiento rubricado en 2024 y se extenderá hasta el 1 de octubre.

Participaron en su primer día otros representantes del Mincex y de organismos nacionales, así como miembros de la delegación namibia que acompaña a la titular de Relaciones Internacionales y Comercio.