Bruno Rodríguez: «Seguirán fracasando en el intento de someternos a sus designios»

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció mediante su cuenta en la red social X la más reciente oleada de sanciones anunciada por el gobierno de Estados Unidos contra entidades cubanas, al considerar que tales acciones constituyen un acto de castigo colectivo que busca asfixiar la economía nacional.

En su publicación, el jefe de la diplomacia cubana denunció la persistencia de la hostilidad estadounidense y la indiferencia ante el reclamo de sus propios ciudadanos. «El gobierno de EE.UU. en vez de escuchar a sus ciudadanos, anuncia nuevas medidas de bloqueo contra Cuba en su obstinado empeño de asfixiar la economía y ocasionar el mayor daño posible a nuestro pueblo», escribió Rodríguez Parrilla.

El gobierno de EEUU, en vez de escuchar a sus ciudadanos, anuncia nuevas medidas de bloqueo contra Cuba en su obstinado empeño de asfixiar la economía y ocasionar el mayor daño posible a nuestro pueblo. Seguirán fracasando en el intento de someternos a sus designios y chocando con nuestra efectiva defensa de la independencia y la soberanía. #CubaNoEsUnaAmenaza El Bloqueo Sí. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) November 5, 2026

Asimismo, el canciller advirtió que las autoridades norteamericanas no cejarán en su intento de imponer condiciones a la Isla, pero subrayó la firmeza del pueblo cubano ante las presiones externas. «Seguirán fracasando en el intento de someternos a sus designios y chocando con nuestra efectiva defensa de la independencia y la soberanía», sentenció el titular de Relaciones Exteriores en la misma plataforma digital.

Las nuevas medidas adoptadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyen sanciones contra empresas de los sectores electrónico, manufacturero, marítimo y tecnológico de la Isla, así como la inclusión de embarcaciones de bandera cubana en la lista de entidades restringidas. Estas acciones se suman al cerco energético y a las sanciones secundarias que Washington ha aplicado de manera unilateral en los últimos meses, afectando no solo al sector estatal sino también a actores privados y a terceros países que mantienen relaciones comerciales legítimas con Cuba.