Bruno Rodríguez Parrilla: «Es un bloqueo total, similar a uno de tipo militar»

«Si hubiera incompetencia, ¿para qué aplican el cerco petrolero y las sanciones secundarias?», preguntó. Y afirmó que «en cada referencia suya a la situación en nuestro país, hay un intento por evitar cualquier responsabilidad y presentarse como el salvador».

Rodríguez Parrilla llamó a estar atentos y aseguró que «su plan de asfixia económica contra Cuba incluye que empresas extranjeras no vendan piezas ni tecnologías para las termoeléctricas cubanas. Impide que cualquier compañía en el mundo venda petróleo a nuestro país y sanciona a CUPET, la empresa cubana que tiene la infraestructura y las capacidades creadas para la logística de los combustibles en Cuba».

El canciller cubano precisó que «su diseño persigue en detalle el desarrollo de nuestra economía y la procedencia de todos sus fondos: sanciona a compañías del níquel; amenaza a empresas extranjeras con negocios en el turismo y la minería; los ciudadanos extranjeros que visiten Cuba pierden derecho a la visa ESTA para entrar en EEUU; chantajea y amenaza a los Estados que soberanamente mantienen acuerdos de cooperación con Cuba en materia de salud».

«Es un bloqueo total, similar a uno de tipo militar», dijo. Y añadió que «mientras, llama abiertamente a la subversión del orden constitucional cubano y busca con tesón una intervención militar estadounidense en Cuba».