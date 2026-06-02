Bloqueo de EEUU frena miles de toneladas de ayuda de la ONU para Cuba

Fuentes cercanas a la situación dijeron a la agencia EFE que actualmente el Programa Mundial de Alimentos (PMA) tiene unas 11.000 toneladas de alimentos y suplementos nutritivos atascados en los puertos cubanos de Mariel (oeste) y Santiago de Cuba (oriente).

Otras agencias de Naciones Unidas, entre ellas Unicef (infancia) y PNUD (desarrollo), tienen varias decenas de contenedores en esos mismos puertos, que logran extraer y distribuir con enorme lentitud.

Las fuentes señalaron que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) tiene en almacenes por todo el país caribeño más de 8.000 toneladas de alimentos básicos que, por la falta de combustible, se están distribuyendo “a un ritmo mucho más lento del que debería”.

Esos repartos ―describieron las fuentes― se están haciendo “a pulmón”, “contenedor a contenedor”, usando las pequeñas cantidades de combustible disponibles que consiguen de diversos actores, lo cual no es eficiente ni permite planificar.

Cuba solo ha recibido un barco petrolero en casi medio año. El único fue el ruso Anatoly Kolodkin, que llevó 100.000 toneladas de crudo a la isla en marzo.

Naciones Unidas no ha logrado aún una solución sostenible y estructural para conseguir los más de cinco millones de litros de diésel que estima que precisa para desarrollar su labor por un período de 12 meses.

Las fuentes apuntaron que adquirir esa cantidad a través del sector privado cubano y en isotanques importados (depósitos de 24.000 litros) sería tremendamente ineficiente. Igualmente, traerlo del exterior en un tanquero sería asimismo muy costoso (pues es poca cantidad para un barco), además de riesgoso debido al bloqueo petrolero estadounidense y los riesgos que plantea para navieras y empresas.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos humanitarios (OCHA) ha presentado a la delegación de EE.UU. en Naciones Unidas un documento llamado “Plan de Trazabilidad” para explicar cómo pensaba emplear el combustible y demostrar que no se beneficiaría el Estado cubano (aun cuando este es el que financia hospitales, escuelas y una larga lista de servicios básicos).

Sin embargo, incluso con el plan de la OCHA para clarificar el destino del combustible (que no iría al Estado cubano), han pasado más de cinco semanas desde su presentación y la ONU no ha recibido respuesta de Washington.

El informe o plan de OCHA busca evitar conflictos con EE.UU. (el mayor donante del PMA, aunque ha recortado su contribución). Toma en cuenta, además, la orden ejecutiva firmada por Trump el 29 de enero, que amenaza con imponer aranceles a productos de países que suministren petróleo, directa o indirectamente, a la isla, lo que aleja a Gobiernos, navieras y empresas que temen al efecto de la medida.

A los problemas que enfrenta para gestionar la ayuda que ya tiene almacenada en Cuba, se suman para el trabajo de la ONU las dificultades para trasladar más carga al país caribeño (principalmente de alimentos) que ya ha sido adquirida o comprometida en el extranjero.

En este caso, el problema tiene que ver con la ampliación de las sanciones a Cuba que decretó Trump en otra orden ejecutiva, la del 1 de mayo, que afecta a empresas y particulares que tengan relaciones económicas con el Estado cubano o sus compañías y no solo evidencia, sino que refuerza el componente extraterritorial del bloqueo al buscar que, por la vía de la amenaza y la posibilidad de sanciones, entidades de terceros países se sumen al bloqueo bajo esas prácticas de coacción.

A raíz de la orden ejecutiva de mayo, y de forma preventiva, las dos principales navieras internacionales que operaban con Cuba, la francesa CMA CGM y la alemana Hapag-Lloyd, decidieron dejar de aceptar nuevos pedidos vinculados a la isla.

Así, Naciones Unidas tiene varios miles de toneladas de alimentos para Cuba en proceso de compra en el exterior que no puede trasladar por el momento a la isla, de acuerdo con las fuentes que informaron a EFE.