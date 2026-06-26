Asiste presidente de Cuba a Congreso de la CTC

El encuentro comenzó en la mañana y prosigue en estos momentos en la jornada vespertina bajo el lema “Por Cuba juntos creamos”, donde tienen particular atención las propuestas que ayuden a impulsar la producción, a las empresas cubanas y revitalizar la vida socioeconómica del país.

En este sentido, Óscar Pérez-Oliva, viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, ofreció detalles del Programa Económico y Social del Gobierno 2026, y como resultado las 176 transformaciones aprobadas y agrupadas en 23 ejes temáticos.

El XXII congreso de la CTC concluirá este 27 de junio y tiene sus sesiones en el Palacio de Convenciones en La Habana, enlazado por videoconferencia con todo el archipiélago cubano.