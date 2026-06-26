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Asiste presidente de Cuba a Congreso de la CTC

Asiste presidente de Cuba a Congreso de la CTC

Tomado de Prensa Latina

Viernes, 26 Junio 2026 16:19

El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, asiste hoy al XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), con debates sobre la defensa y las transformaciones aprobadas en el Programa de Gobierno.

El encuentro comenzó en la mañana y prosigue en estos momentos en la jornada vespertina bajo el lema “Por Cuba juntos creamos”, donde tienen particular atención las propuestas que ayuden a impulsar la producción, a las empresas cubanas y revitalizar la vida socioeconómica del país.

En este sentido, Óscar Pérez-Oliva, viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, ofreció detalles del Programa Económico y Social del Gobierno 2026, y como resultado las 176 transformaciones aprobadas y agrupadas en 23 ejes temáticos.

El XXII congreso de la CTC concluirá este 27 de junio y tiene sus sesiones en el Palacio de Convenciones en La Habana, enlazado por videoconferencia con todo el archipiélago cubano. 