Asamblea Nacional aprueba el nuevo Proyecto de Ley de Sistema de Identidad y Domicilio

El proyecto de ley Sistema de Identidad y Domicilio fue aprobado por unanimidad por la Asamblea Nacional en su X Legislatura. Este fue presentado por el primer coronel Mario Méndez, jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración, y Extranjería.

El alcance de la ley abarca a todos los ciudadanos cubanos tanto dentro como fuera del país y complementa los postulados constitucionales actuales relativos al sistema de identidad y domicilio.

La ley parte de la base de que todas las personas tienen derecho a que se les respete su identidad personal, que su domicilio sea inviolable y a cambiar de domicilio sin más limitaciones que las establecidas por la propia ley.

Mario Méndez explicó que de esta manera se establece el proceso de identificación de los ciudadanos cubanos y extranjeros residentes, además de que el número de identidad permanente será el identificador único para los Registros Públicos de la República de Cuba.

Queda definido el domicilio como la sede principal de una persona natural, como el centro de sus relaciones jurídicas, y se considera como tal al lugar donde se encuentre la persona actualmente.

El Primer Coronel definió que se regulará la identidad digital como la representación única, verificable y electrónica de una persona natural, vinculada de forma segura a su identidad física indubitada, que permite autenticarse y realizar trámites en el ámbito digital.

Resaltó, además, que el intercambio con los diputados respecto al proyecto de ley fue fructífero y que se incluyó un grupo de cambios producto de este diálogo. Propuso que la ley entre en vigor en tres meses para que se complemente con el resto de leyes migratorias en vez de los seis meses establecidos.