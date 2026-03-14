Arriban buques mexicanos a Cuba con ayuda solidaria

El diplomático señaló que hace apenas unos minutos, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República reconoció a México como la nación que más se ha destacado por apoyar a la Isla en las actuales circunstancias, y agradeció a su Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la solidaridad enviada.

El buque ARM Huasteco y sus tripulantes fueron mencionados como protagonistas de la contribución generosa de México al trasladar de forma segura y oportuna la ayuda destinada al pueblo cubano.

Y en su tercera parada en Cuba este año, el ARM Papaloapan (A-411) y su dotación confirmaron también su papel como protagonistas principales de la asistencia enviada por el gobierno y el pueblo mexicanos.

La Cancillería cubana caracterizó recientemente el arribo de los buques como un gesto de hermandad y cooperación bilateral, reafirmando la solidaridad internacional hacia la Isla en medio de un escenario económico y energético complejo.

Dichas embarcaciones trasladaron más de mil 200 toneladas de alimentos de primera necesidad, entre ellos frijol y leche en polvo.

La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, declaró recientemente que los productos serán incorporados de inmediato a la red de distribución nacional para garantizar su llegada directa a la población.

El Gobierno cubano subraya que la entrega se realiza en cumplimiento de la indicación de la Presidencia de México y con coordinación portuaria-marítima para asegurar rapidez en la distribución.

Las autoridades cubanas califican el envío como un acto político de solidaridad internacional que fortalece los vínculos históricos entre ambos pueblos y constituye respaldo frente a las presiones externas.

De acuerdo con las fuentes oficiales, el arribo de hoy no solo aporta recursos materiales esenciales, sino que también representa un respaldo político y solidario en tiempos de dificultades.