Arriba a Cuba nuevo cargamento de ayuda solidaria enviado por México y Uruguay

A la recepción del donativo asistieron Oscar Pérez-Oliva Fraga, vice primer ministro y ministro del Comercio Exterior e Inversión Extranjera; Emilio Lozada García, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central; Alberto López Díaz; ministro de la Industria Alimentaria; Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior; y los excelentísimos señores Miguel Ignacio Díaz Reynoso, embajador de México en Cuba y Juan Andrés Canessa Franco, embajador de Uruguay en Cuba, entre otras autoridades e invitados.

Durante el acto, el ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, agradeció el gesto solidario en nombre del pueblo cubano, especialmente de los sectores más vulnerables.

“Deseamos expresar el más profundo y sincero agradecimiento al Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a su querido pueblo, por el generoso envío de donativo de alimentos a nuestra isla”, expresó.

El titular también reconoció el apoyo de los movimientos solidarios uruguayos, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, las embajadas y otras instituciones que hicieron posible la llegada de la ayuda material, que contiene productos alimenticios como leche en polvo, arroz y frijoles.

López Díaz subrayó que los productos recibidos arriban “en un momento de grandes dificultades económicas, agravadas por el recrudecimiento bloqueo que sufre nuestro país por parte del gobierno de los Estados Unidos”, y aseguró que serán distribuidos “con la mayor responsabilidad y respeto”, priorizando a niños, ancianos y familias vulnerables.

“La ayuda de México y Uruguay trasciende las fronteras y nos recuerda los principios de solidaridad, integración y humanismo que deben unir a los pueblos de Nuestra América”, afirmó.

Por su parte, el embajador mexicano destacó que este constituye el octavo envío de ayuda realizado por México a Cuba, resultado tanto del esfuerzo del Gobierno mexicano como de organizaciones sociales y movimientos civiles.

“Ha sido el compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, apoyar de manera solidaria a la población cubana, que está sufriendo daños de este cerco injusto”, señaló Díaz Reynoso.

Explicó que la ayuda incluye alimentos y artículos de aseo personal, y que numerosas organizaciones mexicanas han participado en campañas de acopio desde distintos puntos del país, incluido el Zócalo capitalino.

El diplomático destacó además que Uruguay se sumó a la iniciativa impulsada por México para transportar donaciones hacia Cuba, mientras otras naciones han manifestado dificultades logísticas para concretar envíos similares.

“La idea es reforzar el mensaje de la presidenta. Le han preguntado muchas veces por qué ayudar a Cuba, y ella ha respondido: porque Cuba lo necesita”, comentó.

Díaz Reynoso reafirmó que la solidaridad mexicana responde a principios históricos de autodeterminación, no intervención y cooperación internacional, recogidos en la Constitución de ese país.

“Confiamos plenamente en la capacidad de las autoridades cubanas para distribuir esta ayuda, y lo hemos comprobado”, afirmó.

El embajador de Uruguay en Cuba, Juan Andrés Canessa Franco, expresó que la presencia de su país en el envío responde al espíritu de cooperación regional y solidaridad entre los pueblos latinoamericanos.

“Estamos aquí para acompañar desde el gobierno y el Estado uruguayo en el marco de la cooperación Sur-Sur y la integración latinoamericana”, afirmó.

El diplomático explicó que la leche en polvo enviada constituye una donación del Gobierno uruguayo y da continuidad a iniciativas solidarias impulsadas desde administraciones anteriores.

“Agradecemos a Cuba por recibirnos y a México por el apoyo. Es parte de la solidaridad del pueblo uruguayo hacia Cuba”, señaló.

Desde la parte cubana, Oscar Pérez-Oliva Fraga destacó que el recrudecimiento del bloqueo estadounidense continúa impactando de manera directa la vida cotidiana del pueblo cubano.

“El recrudecido bloqueo de los Estados Unidos es un bloqueo multidimensional que afecta toda la vida de nuestra sociedad, afecta a la población y afecta por igual a todo el pueblo cubano”, afirmó.

Añadió que la llegada del donativo constituye una muestra del respaldo latinoamericano hacia Cuba en momentos complejos.

“Es una muestra de que los pueblos latinoamericanos, encabezados por México y con la presencia también de Uruguay, ratifican en tiempos difíciles su solidaridad con nuestra patria y con nuestro pueblo”, señaló.

Pérez-Oliva Fraga aseguró además que la ayuda será destinada prioritariamente a los sectores más vulnerables del país.

“Esta ayuda va a ser distribuida de manera directa a las personas que más lo necesitan, particularmente los niños, las personas mayores, las de la tercera edad y núcleos poblacionales vulnerables de nuestro país”, expresó.

Como parte del acto, el trovador cubano Reynier Valdés interpretó la canción Solo le pido a Dios, del argentino León Gieco, en un momento cultural dedicado a la paz y la hermandad entre los pueblos. La ceremonia concluyó con la canción Cuba va.