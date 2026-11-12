Aprobó presidente de la República cese en funciones de la gobernadora de Guantánamo

La decisión fue informada por el Primer Ministro al Consejo Provincial, el cual reconoció su consagración al trabajo y compromiso en la conducción del Gobierno en la provincia durante más de tres años, especialmente la actitud asumida en la recuperación del territorio tras el paso de eventos meteorológicos.

En correspondencia con lo establecido en la ley, la sustituye en el cargo el compañero Carlos Raúl Martínez Turro, actual vicegobernador provincial, hasta tanto sea elegido un nunuevgobernador.