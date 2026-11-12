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Aprobó el Presidente de la República cese en funciones de la Gobernadora de Guantánamo

Aprobó presidente de la República cese en funciones de la gobernadora de Guantánamo

Tomado de la plataforma Soberanía

Jueves, 12 Noviembre 2026 19:31

En uso de las facultades conferidas, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, aprobó el cese en funciones, como gobernadora provincial de Guantánamo, de la compañera Alis Azahares Torreblanca, atendiendo a problemas de salud. 

La decisión fue informada por el Primer Ministro al Consejo Provincial, el cual reconoció su consagración al trabajo y compromiso en la conducción del Gobierno en la provincia durante más de tres años, especialmente la actitud asumida en la recuperación del territorio tras el paso de eventos meteorológicos.

En correspondencia con lo establecido en la ley, la sustituye en el cargo el compañero Carlos Raúl Martínez Turro, actual vicegobernador provincial, hasta tanto sea elegido un nunuevgobernador.