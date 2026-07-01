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Anuncia MITRANS trenes extras en primera quincena de julio
Foto: Tomada de la página de Facebook del Ministerio del Transporte de la República de Cuba

Anuncia Ministerio del Transporte trenes extras en primera quincena de julio

Tomado de ACN

Miércoles, 01 Julio 2026 16:20

El Ministerio de Transporte (MITRANS) informó la programación de trenes nacionales extras en la primera quincena de julio, con el objetivo de trasladar hacia sus provincias orientales a estudiantes y profesores que permanecieron durante un tiempo prolongado en la capital.

La entidad precisó en una infografía desde su perfil en Facebook de Rutas Nacionales que hoy circularán dos trenes, uno con destino a Santiago de Cuba y otro hacia Guantánamo, como parte de las medidas adoptadas para facilitar el retorno de los viajeros.

Las capacidades no ocupadas por estudiantes y profesores se completarán con otros interesados de la población, mientras que los viajes de regreso a La Habana estarán dedicados íntegramente a este propósito.

El MITRANS señaló que estas transportaciones constituyen una oportunidad adicional a la programación habitual, en momentos en que la demanda de viajes entre occidente y oriente supera las posibilidades actuales.

La programación incluye salidas desde La Habana hacia Santiago de Cuba los días dos y cuatro, y desde la ciudad oriental hacia la capital el seis. También se prevén viajes hacia Guantánamo el primero y retornos el once.

Se programaron además trenes entre La Habana, Bayamo y Manzanillo, con salida el primero y regreso el tres, según la información oficial.

El Ministerio de Transporte anunció que continuará ofreciendo detalles sobre estos traslados y la forma de adquirir los boletos, en coordinación con la Unión de Ferrocarriles de Cuba.