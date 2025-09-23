Anuncia ETECSA para hoy trabajos en plataformas de servicios móviles y fijos

Como parte de la estrategia de modernización tecnológica para fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones, hoy martes, entre las 12:00pm y las 6:00am, se realizarán trabajos en las plataformas que soportan algunos servicios móviles y fijos.

En esta ocasión también se realizarán trabajos sobre plataformas que dan servicios a la telefonía fija en Pinar del Río, La Habana, Ciego de Ávila, Granma y Santiago de Cuba

Precisa la nota dada a conocer por la Dirección de Comunicación Institucional de la Empresa de Telecomunicaciones ETECSA que mientras se realizan los trabajos pueden ocurrir afectaciones tanto en la telefonía móvil como fija.