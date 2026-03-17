Anuncia Cuba medidas para participación de nacionales en el exterior

Pérez- Oliva Fraga explicó en el espacio televisivo Mesa Redonda que las nuevas disposiciones buscan crear condiciones para que los cubanos que viven en otros lugares del mundo puedan involucrarse de manera más directa en actividades económicas dentro de la Isla.

Entre las medidas anunciadas se encuentra la posibilidad de que cubanos residentes en el exterior, aun cuando no tengan residencia efectiva en Cuba, puedan participar como socios o propietarios de empresas privadas en el país.

Según precisó el funcionario, esta participación no se limitará únicamente a pequeños negocios pues los cubanos en el exterior podrán involucrarse también en proyectos de mayor escala, incluidos emprendimientos vinculados a infraestructuras u otras actividades económicas de mayor envergadura.

Asimismo, se permitirá que estos ciudadanos puedan asociarse con empresas privadas cubanas mediante diferentes modalidades empresariales, así como establecer alianzas con entidades cubanas tanto estatales como privadas, lo que amplía las posibilidades de cooperación económica.

En el caso de las actividades relacionadas con la tierra, el vice primer ministro señaló que se prevé la entrega de tierras en usufructo para el desarrollo de proyectos productivos, lo que permitiría canalizar inversiones y experiencias de cubanos en el exterior hacia el sector agropecuario y otras áreas vinculadas.

Otra de las decisiones anunciadas está relacionada con el ámbito financiero, pues de esta manera se habilitará la participación de los cubanos residentes en el exterior en el sistema financiero-bancario nacional.

En ese sentido, informaron que estos podrán abrir cuentas bancarias en divisas en bancos cubanos, lo cual facilitará operaciones vinculadas a inversiones, negocios y otras actividades económicas dentro del país.

A través de su intervención el representante del Gobierno cubano afirmó además que la mayor de las Antillas está abierta al comercio con empresas estadounidenses, en referencia a las potenciales oportunidades de intercambio económico, aunque reconoció que estas posibilidades continúan condicionadas por las restricciones impuestas por el bloqueo económico de Estados Unidos a la nación caribeña.

De acuerdo con el vice primer ministro, estas medidas forman parte de las acciones dirigidas a ampliar las fuentes de financiamiento, dinamizar la economía nacional y fortalecer los vínculos económicos con la comunidad cubana residente en el exterior.