Analizan diputados proyectos de ley «Código de Trabajo» y «De Organización de la Administración Central del Estado»

Al intervenir, con la presencia del miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; el ministro resaltó que es una disposición que actualiza y perfecciona las regulaciones garantizan la protección de los derechos y el cumplimiento de los deberes, derivados de la relación jurídico-laboral individual establecida entre los trabajadores y los empleadores, con independencia del sector donde laboran.

Precisó que, desde su primera versión, fue fundamental el papel de las organizaciones sindicales para su fortalecimiento, como una alianza clave para garantizar el trabajo como un valor primordial, que constituye a la vez un derecho y un deber social.

Otamendiz Campos aseveró en el debate que el proyecto de ley establece los derechos de los trabajadores y los mecanismos judiciales, institucionales y sindicales para su reconocimiento, así como desarrolla lo concerniente a las relaciones colectivas de trabajo mediante la participación efectiva de los trabajadores y la negociación colectiva.

Con la misma profundidad, los diputados examinaron el proyecto de ley «De Organización de la Administración Central del Estado» en el Capitolio Nacional. Insistieron en la correspondencia de sus artículos con las transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente en el país, como disposición que determina el número, denominación, misión y funciones de los ministerios y demás organismos que lo integran. Significaron la función ejecutiva y administrativa del Estado cubano y la relevancia de velar por la legalidad y transparencia en dichas estructuras.

Amplio debate sobre estos proyectos de ley que serán examinados en el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X legislatura, y que se encuentran disponibles en el sitio web del Parlamento cubano.