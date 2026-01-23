Analizan Consejos Provinciales Plan para 2026

Las reuniones, presididas por el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, iniciaron con una condena al reciente ataque de Estados Unidos contra Venezuela, donde fallecieron 32 combatientes cubanos, destacó en X la cuenta del Gobierno.

En Sancti Spíritus, el gobernador Alexis Lorente Jiménez informó sobre la implementación de los acuerdos del XI Pleno del Comité Central del Partido, del VI Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional y del Consejo de Ministros.

La provincia se ha trazado como prioridades el fortalecimiento de la preparación para la defensa, el incremento de los ingresos en divisas y el aumento de la producción de alimentos, con énfasis en el arroz, la industria láctea y la pesca. La consolidación de la atención a las políticas sociales se mantiene también en primer orden.

Durante el análisis del Programa de Gobierno, se constató que, al igual que en otros territorios, la mayor cantidad de propuestas ciudadanas se refieren a la estabilización macroeconómica, el incremento de la producción nacional de alimentos y la consolidación de las políticas sociales.

Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, llamó a priorizar la capacitación sobre el funcionamiento integral de las asambleas municipales para mejorar la toma de decisiones y el acompañamiento a la implementación del Programa de Gobierno.

En Ciego de Ávila, el gobernador Alfre Menéndez Pérez detalló la implementación de los acuerdos en la provincia, en el marco del análisis del Plan y el Presupuesto para 2026.

La estrategia avileña se concentra en el fortalecimiento de los municipios para lograr su verdadera autonomía, mediante la preparación de los cuadros, la descentralización de competencias y la consolidación de los sistemas de producción local.

Una acción concreta es la incorporación de los territorios de Chambas y Majagua a la estrategia de los municipios superavitarios (Morón y Ciro Redondo), con el fin de alcanzar resultados superiores, medida reconocida por el Primer Ministro.

Marrero Cruz insistió en que las acciones deben tener indicadores concretos y un control sistemático, fomentar los encadenamientos productivos y potenciar el rol de la empresa estatal junto a los demás actores económicos.

“Como el Plan y el Presupuesto aprobados tienen carácter de mínimos, debemos definir lo que se puede hacer por encima del plan y cómo asegurarlo. Es clave proponerse crecimientos, reducir el déficit fiscal e identificar todo lo que sustituya importaciones”, afirmó el Jefe de Gobierno.

Julio Heriberto Gómez Casanova, Primer Secretario del Partido en la provincia, explicó que el incremento de la producción de alimentos y el desarrollo de producciones endógenas son las prioridades de los avileños.

Como parte de la agenda, se presentó el informe resumen del análisis del Programa de Gobierno en la provincia. Ana María Mari Machado consideró que “hay que trabajar más coordinado, respetando la institucionalidad” y subrayó que “hay que pasar de las potencialidades al Plan para cumplir con el Programa de Gobierno”.

Al finalizar la reunión en Ciego de Ávila, el Primer Ministro destacó la cohesión entre el Partido y el Gobierno como principio clave para avanzar. Señaló que ahora corresponde a los Consejos de Administración Municipales dar continuidad al proceso, “porque es allí donde se materializan todos los compromisos”.

“Los resultados de estos debates tienen que reflejarse, por ejemplo, en una modificación del Plan y el Presupuesto; no pueden quedarse en un compromiso formal”, afirmó Marrero Cruz.

El Primer Ministro enfatizó en la proyección de futuro del trabajo que se realiza: “Es preciso entender que no estamos trabajando para resolver un solo problema, estamos trabajando para el futuro, para alcanzar las profundas transformaciones que demanda el país y superar, poco a poco, la compleja situación que enfrentamos”.

Estos Consejos Provinciales Extraordinarios continuarán su desarrollo en otras provincias del país.