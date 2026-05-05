Amplio respaldo internacional a Cuba frente a nuevas medidas coercitivas unilaterales de EE. UU.

Diversas organizaciones de solidaridad con Cuba, cubanos residentes en el exterior, personalidades políticas, profesionales formados en la isla, intelectuales, artistas, etc. han expresado en los últimos días su enérgico rechazo a las recientes sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, así como a las crecientes amenazas de una posible agresión militar contra el Archipiélago. Asimismo, han reafirmado su apoyo al derecho soberano de nuestro país a desarrollarse y construir su propio destino sin injerencia foránea.

Pronunciamientos emitidos por organizaciones de diversas latitudes coinciden en señalar que estas medidas constituyen un recrudecimiento del bloqueo económico y una política de presión que afecta directamente a la población cubana, limitando el acceso a recursos esenciales como energía, medicamentos, alimentos y servicios financieros. Los firmantes advierten que estas acciones vulneran principios fundamentales del Derecho Internacional, incluida la soberanía de los Estados y la no injerencia en asuntos internos, y recuerdan que el bloqueo ha sido rechazado reiteradamente por la comunidad internacional en el marco de las Naciones Unidas.

De igual forma, expresan preocupación por el aumento de la retórica hostil y las amenazas de intervención militar, señalando que representan un riesgo para la paz y la estabilidad regionales. En este sentido, hacen un llamado a la comunidad internacional, gobiernos y organismos multilaterales a rechazar cualquier escalada de tensiones y a promover el diálogo como vía para la solución de controversias.

Las organizaciones también reiteran su solidaridad con el pueblo cubano y su derecho a la autodeterminación, instando al levantamiento inmediato de las sanciones y al respeto de su soberanía. Finalmente, convocan a la movilización y a la acción internacional en defensa de la paz, el Derecho Internacional y la cooperación entre los pueblos.