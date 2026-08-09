ALBA Movimientos: «frente a la fragmentación, defendamos la articulación»

Con el compromiso de cada movimiento y militante de reforzar la solidaridad con el pueblo de Cuba, de seguir esclareciendo la verdad de la Revolución cubana, de presionar a sus gobiernos para que ayuden a Cuba con el envío de combustibles, medicinas y otros recursos, y de continuar luchando contra el bloqueo, concluyó el nuevo encuentro entre los delegados a la IV Asamblea de ALBA Movimientos y el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

El intercambio aconteció en la mañana de este sábado en el Salón Portocarrero del Palacio de la Revolución y contó con la asistencia de una amplia representación de los más de 190 delegados de 27 países de varios continentes que por estos días se dieron cita en La Habana para celebrar su IV Asamblea “como reafirmación de la solidaridad y del acompañamiento comprometido de los movimientos populares con la lucha de resiliencia de la Revolución cubana”.

Fue a la vez -coincidieron los participantes -una muestra más de que Cuba seguirá defendiendo las causas justas en el mundo, un legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien también es centro del homenaje de la plataforma como parte de las conmemoraciones por el centenario del natalicio del Líder de la Revolución cubana.

La IV Asamblea de ALBA Movimientos sesionó durante cuatro jornadas en paneles donde se abordó la actual situación por la que atraviesa Cuba fruto de la incrementada agresividad del gobierno de los EE.UU., incluyendo la amenaza de invasión militar.

También analizaron temas vinculados a la historia de las revoluciones; los desafíos del proyecto socialista; el socialismo en la construcción de la unidad, y el desarrollo del ALBA Movimientos como presente y horizonte.

En el intercambio participaron los miembros del Buró Político, Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido, y Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores. También asistieron, entre otros dirigentes, la viceprimera ministra Inés María Chapman Waugh y la compañera Noemí Rabasa Fernández, vicepresidenta primera del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), quien moderó el diálogo.

Los delegados a la IV Asamblea ALBA Movimientos realizaron su compromiso y juramento a favor de Cuba y su Revolución convocados por el compañero Joao Pedro Stedile, integrante de la coordinación nacional del Movimiento Sin Tierra de Brasil, quien los conminó a asumir una plataforma de compromiso para apoyar al pueblo cubano, “porque sin él –dijo-- no vamos a salir adelante”.

“Cuba –afirmó Joao Pedro- es la trinchera hoy de la humanidad, al igual que otros pueblos como Palestina en Gaza, Venezuela, Haití, que están enfrentada la vida dura que el imperio nos impone”.

“Entonces –explicó Stedile desde la vocería del Movimiento Sin Tierra- nosotros tenemos que agarrar ese compromiso para compartir lo que tenemos con Cuba y garantizar nuestra victoria contra el imperialismo”.

La colombiana Karen Gutiérrez, de Marcha Patriótica, trajo consigo “un mensaje de integración, dignidad y esperanza para el pueblo cubano” y el compromiso de seguir trabajando juntos en el horizonte de socialismo y la construcción de la Patria Grande.

Camille Chalmers, dirigente popular y coordinador de la Plataforma Haitiana para un Desarrollo Alternativo (PAPDA) y referente del pensamiento crítico caribeño, transmitió de su gente, pueblo de históricos movimientos sociales, “el respeto, la admiración por el pueblo, el Partido y el gobierno cubano”. “La Revolución cubana –afirmó— es el faro de dignidad y la esperanza para todos los pueblos que quieren construir el socialismo”.

Rafael Barajas, director del Instituto Nacional de formación política de Morena y destacado caricaturista y periodista, subrayó los lazos históricos entre Cuba y México, desde Martí y Fidel, y agradeció por la importante labor profesional y humanista que están desarrollando en esa nación las brigadas médicas cubanas.

“Hoy, añadió Barajas, defender a Cuba es también defender a México y defender a América Latina”, palabras que fueron reciprocadas por el compañero Díaz-Canel, quien le trasladó los sentimientos de admiración y cariño por el pueblo mexicano y la presidenta Claudia Sheinbaum.

“De México –explicitó el estadista cubano— todos los días llegan mensajes de aliento, muestras de ayuda, de solidaridad, sabiendo que sobre ellos hay una enorme presión del imperialismo para fracturar esa hermandad”.

Pablo Ignacio Lombardi, historiador y escritor del pensamiento nacional argentino y cronista de la identidad y el sentir popular, habló en representación de un pueblo que es “tierra de San Martín, de Perón, de Evita, de Che Guevara y de Maradona, gran amigo de Cuba”.

Denunció los oscuros momentos que hoy marcan el mundo, con el imperialismo más cruel que se haya visto en la historia, muestra de que es un régimen que está en plena decadencia, por lo que la violencia que está empleando es la más clara evidencia de su impotencia ante el destino a que lo arrastrará el mundo.

Pero ahora, añadió, estamos en Cuba, “tierra que está haciendo. Una Cuba que sigue luchando en lo más alto en defensa de los pueblos del mundo.”

En el cierre del encuentro con las amigas y amigos de ALBA Movimientos, el compañero Díaz-Canel Bermúdez conversó por cerca de una hora sobre los desafíos que enfrenta el mundo con el resurgimiento de un neofascismo con una nueva cualidad; sobre la ofensiva imperialista contra el Sur Global, sobre la realidad cubana, y sobre los retos que deben asumir los pueblos del planeta para nunca renunciar a ese mundo que sigue siendo posible, pero por el que hay que continuar luchando con más fuerza.

Así, entre los desafíos que tienen hoy las fuerzas de izquierda en la región, Díaz-Canel se refirió a la necesidad de revertir el proceso de derechización en América Latina y el Caribe; la lucha por la paz; la defensa del socialismo; la defensa de la unidad; y la defensa de la identidad propia, de la identidad cultural que compartimos los pueblos.

“Frente a la fragmentación, defendamos la articulación. Frente a la desinformación, defendamos la conciencia. Frente a la resignación, pongamos por delante la organización. Frente al algoritmo que nos tratan de imponer en las redes, pongamos por delante el humanismo. Frente al egoísmo y al individualismo extremo, pongamos por delante la solidaridad. Y frente a la colonización cultural, pongamos por delante la identidad. Esas son nuestras alternativas. Esas son nuestras armas”, afirmó Díaz-Canel.