Al Partido nada le es ajeno

El homenaje al heroísmo de los nuestros en la defensa de la soberanía de Venezuela, con sus acciones de valentía que honran y comprometen más, y demuestran que cada nueva generación confirma que el coraje y el compromiso no están solo en la gloriosa historia, que son esencia del ADN cubano –como publicó ayer Díaz-Canel, en redes sociales–, continuó guiando los plenos extraordinarios de los comités provinciales, que este viernes se realizaron en Granma y Holguín.

El primer secretario del Comité Central del Partido y de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó el quinto y sexto encuentros de este tipo en la semana, en los cuales –publicó también– la militancia está definiendo «conceptos y métodos de trabajo para el 2026», y en los que ha convocado «a centrarnos en las prioridades del país y a defenderlas en la base».

Tras compartir un análisis sobre los trasfondos y consecuencias de la agresión de Estados Unidos a la hermana Venezuela, y del secuestro de su presidente legítimo, Nicolás Maduro, y su compañera, Cilia Flores, Díaz-Canel afirmó que, ante las amenazas del imperio, Cuba continuará consolidando su preparación para la defensa y el trabajo en el ámbito económico y social.

Es esta una etapa histórica –dijo–, en la cual tenemos que ir a un momento más elevado en el funcionamiento del Partido, del Estado, del Gobierno, de las instituciones, de la Juventud, de las organizaciones de masas, de las administraciones, de la actividad empresarial, y apelar a todas las alternativas para seguir avanzando.

Además de elevar la preparación y la disposición para la defensa, también se prioriza la implementación con efectividad del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

Estamos –añadió– en una ofensiva productiva para ingresar más divisas, para exportar más, para producir más nacionalmente, porque esta situación nos está reafirmando lo que tenemos que hacer.

Tenemos que trabajar –aseveró– para que en 2026 entremos en una etapa de recuperación y avance, porque es un año de una motivación esencial: el Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

En la introducción de los plenos extraordinarios de los comités provinciales del Partido en Granma y Holguín, el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, planteó un grupo de interrogantes, a los integrantes de ambos órganos y a los invitados, para promover un debate que analizó el papel y la preparación de los cuadros, el rol de la organización en estos complejos momentos, el trabajo en las organizaciones de base, la atención y el papel de la UJC y de las organizaciones de masas, la disciplina partidista, el control popular y otras aristas de la vida del Partido, una organización a la que nada le es ajeno, recordó, trayendo a la actualidad conceptos de Fidel en las directrices que emitió en los años 90, para enfrentar el periodo especial.

Siempre, pero más en estos momentos, del trabajo del Partido debe desterrarse cualquier vestigio de autocomplacencia, porque lo que estamos haciendo está muy lejos aún de resolver todos los problemas, por lo que se impone, sin extremismo, sin preciosismos, hacer un análisis crítico sobre lo que se está haciendo, expresó.

Y hay que hacerlo –apuntó– marcando el camino, definiendo con optimismo y confianza lo que podemos resolver, porque a pesar de las limitaciones, hay un grupo de problemas de carácter organizativo, subjetivo, que si los resolvemos sería un paso para avanzar más.

No obstante, acotó Morales Ojeda en ambos plenos, debemos estar claros en que esto lleva, definitivamente, a cambiar la manera de pensar y de actuar. Y no solo es decirlo, sino que debe expresarse en una conducta de discusión de los problemas para transformarlos.

Granma, tierra de estirpe y retos

En un análisis crítico y autocrítico del trabajo del Partido en Granma, el secretario de Organización del Comité Central resaltó la historia de una región que cuenta «con un pueblo extraordinario, como el de toda Cuba, pero con una estirpe que la ha distinguido tanto en las luchas por la independencia como en 67 años de la Revolución, pero que cada día debe seguir construyendo nuevas páginas de heroicidad».

La primera secretaria del Comité Provincial, Yudelkis Ortiz Barceló, presentó en el intercambio un informe sobre los resultados del territorio en 2025 y las proyecciones para 2026, tomando como eje la labor del Partido, tanto en su vida interna como en su liderazgo político, ideológico, económico y social.

Expresó que 2026 deberá ser para Granma un punto de inflexión en el trabajo de la organización, después de un difícil 2025, en el que la provincia fue duramente afectada por el huracán Melissa.

Es vital elevar la vinculación con la base para asegurar el cumplimiento de los acuerdos del XI Pleno del CCPCC y se requiere aprovechar las potencialidades de los territorios. Estos son conceptos que junto a @DiazCanelB reafirmamos en Pleno Extraordinario del CP PCC en #Granma.

Refirió que las proyecciones de trabajo para 2026 tienen como sustento los acuerdos del XI Pleno del Comité Central, las palabras de Díaz-Canel en ese cónclave, y en la clausura de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional en diciembre, así como las directivas que el Comandante en Jefe emitió para enfrentar el periodo especial.

Para esto, explicó, hemos puntualizado, de manera colectiva, qué nuevo hacer para que los resultados sean superiores y tengan impacto en lo ideológico, en lo económico y en lo social.

Claridad y conceptos

En un debate en el cual los militantes, de filas y directivos, abordaron diversos temas, desde la agricultura al desarrollo municipal, el primer secretario del Comité Central del Partido realizó un ejercicio de análisis, sobre conceptos estratégicos que se establecieron en el XI Pleno, y que deben conducir la labor de toda la militancia.

Subrayó la necesidad de eliminar la mentalidad importadora, un principio que en Granma debe concretarse, además de otras ramas, en la producción de arroz, por su larga tradición en este cultivo, como parte del concepto de estimular la producción nacional.

Y para esto –explicó– se están dando más facultades a las empresas, para que no se limiten y puedan generar todo lo posible; pero esas facultades hay que aprovecharlas, porque es necesario que haya más ofertas y servicios para la población, una mayor circulación mercantil minorista, porque así se van a bajar los precios y se cubrirán necesidades, y esto ayudará a ordenar la macroeconomía.

Junto a @DiazCanelB en el Pleno Extraordinario del Comité Provincial del Partido en Holguín reflexionamos sobre la necesidad de un cambio de mentalidad para hacer cosas diferentes que nos permitan avanzar en medio de estos desafiantes tiempos. #UnidosXCuba

Es por todo esto, continuó, que urge un esfuerzo tremendo para producir nacionalmente, en especial alimentos, porque la mayoría de la población gasta más del 70 % de sus ingresos en comida.

Entonces –comentó Díaz-Canel–, resolviendo la comida, resolveremos una parte importante de las necesidades de la población, y eso –enfatizó– lo podemos lograr en Granma, donde a pesar de las limitaciones, hay productores que tienen muy buenas experiencias, aunque no todas las aplican.

Agregó que este es otro concepto: cómo generalizamos las buenas experiencias, cómo las multiplicamos, porque muchos productores han logrado resultados que otros no alcanzan.

En Holguín se guapea

La dinámica prosiguió en la tarde, en el Pleno Extraordinario del Comité Provincial del Partido en Holguín.

Retomó allí conceptos desarrollados en el XI Pleno del Comité Central, vitales para el trabajo de la organización, como la disciplina partidista, la preparación de los cuadros, el desarrollo de los tres pilares del Partido y el Gobierno –la ciencia y la innovación; la comunicación política, institucional y social; y la transformación digital y el uso de la inteligencia artificial–, el control popular, los presupuestos participativos y otros conceptos que obligan a una transformación en las maneras de hacer y a un cambio de mentalidad.

Joel Queipo Ruiz, primer secretario del Comité Provincial del Partido, realizó una evaluación crítica de los resultados en 2025, e informó sobre la implementación de los acuerdos del XI Pleno, y de los compromisos de trabajo de la provincia para 2026.

Subrayó que la labor este año tendrá entre sus inspiraciones el Centenario de Fidel y el 95 cumpleaños del General de Ejército Raúl Castro Ruz, «los dos mejores hijos de Holguín», recalcó.

Comentó que, a pesar de que en 2025, de los 230 indicadores de trabajo de la provincia, el 84,7 % fue calificado de positivo, todavía no se está a la altura de lo que se necesita en los momentos actuales.

En las conclusiones, el presidente insistió en la necesidad de trabajar orientados en las prioridades. Está demostrado que el bloqueo es el principal factor que nos frena el desarrollo, y que se ha recrudecido, pero hay muchos problemas que no tienen que ver con el bloqueo, sino con cómo nos organizamos para resolverlos.

Díaz-Canel valoró que es fundamental que la militancia sea sensible ante todo lo que ocurre, que sea siempre la vanguardia en la solución de los problemas, y para eso hay que partir de la disciplina, de la ejemplaridad, de la exigencia, del ambiente de participación, y de la discusión en cada organización de base, en cada estructura del Partido, vinculada, por supuesto, con el resto de la población.