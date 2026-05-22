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Agradece Raúl la solidaridad del pueblo cubano y de amigos del mundo

Agradece Raúl la solidaridad del pueblo cubano y de amigos del mundo

Tomado de Juventud Rebelde

Viernes, 22 May 2026 11:11

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, agradeció «de corazón la solidaridad de nuestro pueblo y de los amigos del mundo», ante la reciente acusación infame del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra su persona.

El Héroe de la República de Cuba Gerardo Hernández Nordelo, coordinador de los Comité de Defesa de la Revolución, fue portador del mensaje enviado por Raúl, durante el acto de concentración celebrado este viernes en la Tribuna Antiimperialista para rechazar la intentona del Gobierno de Donald Trump.

En su mensaje, el General de Ejército manifestó que «tengan la certeza de que mientras viva seguirá marchando al frente de nuestro pueblo, defendiendo la Revolución y con el pie en el estribo», apuntó Hernández Nordelo, mientras los aplausos y vítores estallaban en ese simbólico sitio de Cuba.

Miles de cubanos asistieron a la Tribuna Antimperialista José Martí para mostrar su apoyo a Raúl y a la Revolución cubana. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate.