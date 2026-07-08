Agradece Díaz-Canel respaldo internacional a debate en la ONU sobre el bloqueo contra Cuba

«En nombre del pueblo de #Cuba, agradezco a las 136 naciones del mundo que votaron en favor de llevar a debate de la Asamblea General de la ONU el #BloqueoGenocida contra toda una nación, y las amenazas de agresión militar», expresó el mandatario en la red social X.

En nombre del pueblo de #Cuba, agradezco a las 136 naciones del mundo que votaron en favor de llevar a debate de la Asamblea General de la ONU el #BloqueoGenocida contra toda una nación, y las amenazas de agresión militar.



1/2 pic.twitter.com/pjCD3qmsiN — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) July 7, 2026

Díaz-Canel destacó que cada voto representa sentido de justicia y valentía, al considerar que los países se sobrepusieron a fuertes presiones previas y a las declaraciones del representante estadounidense, que calificó como intentos de sabotear la iniciativa.

En otro mensaje publicado también en redes sociales, el Jefe de Estado cubano apuntó el discurso cínico del delegado de EE.UU. ante la Asamblea General de la ONU, como el de sus jefes negando el bloqueo a #Cuba, fue tan desvergonzado que no impidió se aprobara por abrumadora mayoría el debate sobre el genocida bloqueo y la amenaza militar de EE. UU.

Seguimos atentos a esta batalla diplomática. La comunidad internacional y los pueblos están con Cuba. El mundo sabe de qué lado están la verdad y la justicia.