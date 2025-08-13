Agradece Díaz-Canel homenaje a Fidel Castro en EE.UU.

El mandatario reconoció el gesto de la agrupación solidaria estadounidense, cuyo homenaje, escribió en X, “conmueve y confirma las innegables cercanías entre los pueblos de Cuba y Estados Unidos, en estos días de extremismos de derecha y odio enfermizo al pensamiento revolucionario mundial”.

Un cartel lumínico ubicado en la intersección de las calles 34 y 8va Avenida, en la ciudad de Nueva York, recuerda hoy el natalicio 99 del comandante en jefe, reflejaron diversos medios.

“Líder revolucionario y defensor de los oprimidos, Fidel sigue vivo en todos aquellos que luchan por un mundo mejor”, escribió en esa red social la organización The People’s Forum, promotora de la iniciativa.