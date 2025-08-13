CMHW
Agradece Díaz-Canel homenaje a Fidel Castro en EEUU

Agradece Díaz-Canel homenaje a Fidel Castro en EE.UU.

Tomado de Prensa Latina

Miércoles, 13 Agosto 2025 18:59

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció a The People's Forum por el homenaje que rindió en Estados Unidos al líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, en ocasión de celebrarse hoy su 99 cumpleaños.

El mandatario reconoció el gesto de la agrupación solidaria estadounidense, cuyo homenaje, escribió en X, “conmueve y confirma las innegables cercanías entre los pueblos de Cuba y Estados Unidos, en estos días de extremismos de derecha y odio enfermizo al pensamiento revolucionario mundial”.

Un cartel lumínico ubicado en la intersección de las calles 34 y 8va Avenida, en la ciudad de Nueva York, recuerda hoy el natalicio 99 del comandante en jefe, reflejaron diversos medios.

“Líder revolucionario y defensor de los oprimidos, Fidel sigue vivo en todos aquellos que luchan por un mundo mejor”, escribió en esa red social la organización The People’s Forum, promotora de la iniciativa.