Afectaciones al servicio eléctrico para hoy viernes

En el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1575 MW a las 19:50 horas.

La producción de energía de los 28 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2190 MWh, con 536 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1790 MW y la demanda 2900 MW, con 1070 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1150 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 3 de la CTE Santa Cruz, Unidad 3 y 6 de la CTE Renté y Unidad 2 de la CTE Felton.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos. En el horario de la mañana saldrá de servicio para mantenimiento por 36 horas la unidad 3 de la CTE Cienfuegos.

Limitaciones térmicas: 432 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible

45 centrales de generación distribuida con 202 MW.

49 MW en la Patana de Regla.

Se encuentran indisponibles por falta de lubricantes 453 MW.

Para un total de 704 MW indisponibles por estas causas.

Pronóstico para el horario pico

Para el horario pico se estima la entrada de 50 MW en motores de generación distribuida que están fuera por combustible, el completamiento de la patana de Regla con 49 MW y la entrada de la unidad 3 de la CTE Santa Cruz con 60 MW.

Con este pronóstico, en el horario pico se estima una disponibilidad de 1799 MW y una demanda máxima de 3500 MW, para un déficit de 1701 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1771 MW en este horario.