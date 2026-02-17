Actualizan sobre la labor de Cuba contra las drogas en 2025

En conferencia de prensa para la actualización de los principales resultados de las acciones preventivas y de enfrentamiento a la actividad asociada con drogas, realizada en la sede del Ministerio de Justicia (Minjus), la titular del sector, Rosabel Gamón Verde, señaló que las acciones se han realizado en un escenario internacional complejo caracterizado por la expansión sostenida de la producción, consumo y diversificación de las sustancias psicoactivas ilícitas.

No obstante a ese panorama, Gamón Verde enfatizó que Cuba no es un país productor, almacén ni territorio de tránsito de estas drogas hacia terceros países, aunque se encuentra próxima a rutas frecuentadas por las operaciones de narcotráfico en aguas internacionales y persisten los intentos de introducción de la misma por vía aérea.

La también presidenta de la Comisión Nacional de Drogas reiteró la voluntad política del Estado y el Gobierno cubano por abordar la temática con enfoque integral, dirigido a la prevención y enfrentamiento bajo el principio de tolerancia cero.

Detalló que está disposición se ha reforzado a través de la aprobación en el país en los últimos años de varias leyes de rango superior que abordan el tema de una u otra manera, con transformaciones en materia penal para profundizar la política penal y penitenciaria de máximo rigor ante hechos delictivos asociados a las drogas, dentro de los márgenes legales que establece el respeto al debido proceso.

Precisó que, de igual manera, en 2025 se consolidó el trabajo de la Comisión Nacional de Drogas, con la incorporación de cuatro organismos como miembros permanentes (los ministerios de Agricultura, Cultura, Turismo y Trabajo y Seguridad Social), así como la inauguración en julio del pasado año del Observatorio Nacional de Drogas, organismo que cumple con tres líneas primordiales integradas a su funcionamiento como son la investigación, la comunicación y la alerta temprana.

Otro de los pilares estratégicos lo representa la labor de comunicación y divulgación de las acciones de incautación y los juicios ejemplarizantes, además de la Operación "Contra las drogas se gana", iniciativas que han tenido un impacto en el incremento de la percepción de riesgo y la conciencia ciudadana sobre las implicaciones nocivas del flagelo para la sociedad, subrayó.

El coronel Juan Carlos Poey Guerra, jefe del Órgano Especializado de Enfrentamiento Antidrogas del Ministerio del Interior (Minint), explicó que la mayores afectaciones en este sentido se dan por las cargas que lanzan al mar los narcotraficantes en aguas internacionales que llegan a las costas cubanas, reportándose más de 50 hechos de recalo donde se han incautado alrededor de mil 941 kilogramos de droga, lo cual supone alrededor del 90 porciento de todo el incautado durante el año.

De esta manera, acotó que otro punto de tentativa de ingreso se da en frontera por vía aérea, donde han sido obstaculizadas 31 operaciones, con 27 kilogramos asegurados, principalmente cocaína, cannabinoides sintéticos y mentafetamina, procedentes de 11 países, con Estados Unidos como principal emisor.

Resaltó que hacía lo interno del país se logró asegurar 76 kilogramos de droga que se intentaba consumir o traficar, con mayor incidencia en las drogas sintéticas como la conocida como "químico" o "papelito".

Alertó también de una modalidad que combina el tráfico de drogas con el tráfico de personas mediante el uso de lanchas rápidas, con ocho operaciones neutralizadas y seis embarcaciones incautadas y 77 kilogramos recuperados mediante este concepto.

Apuntó además que en el país se han detectado 46 tipos de gravinoides sintéticos, los cuales de acuerdo a las dinámicas actuales se vuelven muy difíciles para su detección ante métodos cada vez más sofisticados de enmascaramiento que requieren la capacitación constante del personal especializado y reconoció en especial el aporte de la técnica canina en este enfrentamiento.

A pesar del bloqueo económico, comercial y petrolero aplicado por el gobierno norteamericano, el Minint está en condiciones de seguir enfrentando el flagelo de las drogas, Cuba no es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y así lo avalan sus resultados en este enfrentamiento, concluyó.

El primer coronel Ivey Carballo Pérez, jefe del Estado Mayor de la Dirección de Tropas Guardafronteras del Minint, se refirió al carácter complejo a la hora de actuar en la geografía del archipiélago, con una larga línea de costa y múltiples islas y cayos adyacentes, lo cual reafirma el apoyo imprescindible brindado por la población en cada operativo.

Ponderó asimismo el duro bregar de los guardafronteras cubanos, que han mantenido al mismo tiempo todas las relaciones de cooperación internacional y los convenios establecidos con sus homólogos estadounidenses, y cuyo esfuerzo es reconocido por los servicios de guardacostas de ese país como un muro de contención a la droga que se intenta introducir a su territorio.

Las autoridades insistieron que estás acciones demuestran la prioridad que concede Cuba al orden y seguridad interior y regional, lo cual posiciona al archipiélago como parte de la solución para esta gran problemática para el mundo.