Actualización sobre servicios de telecomunicaciones, tras interrupción del lunes

Se ha avanzado en el restablecimiento de diferentes sistemas. Permanecen pendientes algunos servicios, entre ellos el pago en línea a través de Transfermóvil y la recarga nauta, así como servicios de otras entidades que utilizan estas plataformas.

Tomado de la página de Facebook de ETECSA (06/10/2026, 10:00 a. m.)

Banco Popular de Ahorro informa sobre afectaciones en sus servicios

Por su parte, el Banco Popular de Ahorro comunica a sus clientes que como consecuencia de las afectaciones informadas por ETECSA, relacionadas con las situaciones energéticas, se han visto limitadas las comunicaciones en todas sus oficinas bancarias, provocando interrupciones en los servicios que se brindan.

Ante este escenario el BPA continuará informando a través de sus perfiles institucionales y las plataformas oficiales.

Tomada de la página de Facebook del Banco Popular de Ahorro (4:00 p. m.)