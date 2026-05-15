UNE pronostica una afectación de 1 639 MW en el horario pico nocturno

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2112 MWh, con 200 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Durante la madrugada de hoy se continuó el proceso de restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional, quedando interconectado desde Pinar del Río hasta Holguín, las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo se encuentran trabajando con microsistemas aislados, se estima su interconexión al SEN con la entrada de la unidad 1 de la CTE Felton.

La disponibilidad del SEN a las 06:30 horas era de 1241 MW, la demanda 2800 MW con 1565 MW afectados, para el horario de la media se estima una afectación de 1350 MW.

Se encuentran en avería la unidad 6 de la CTE Mariel, la unidad 1 de la CTE Santa Cruz, la unidad de la CTE Guiteras, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 5 de la CTE Renté. Se encuentran en mantenimiento la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 5 de la CTE Nuevitas, la unidad 1 de la CTE Felton y la unidad 6 de la CTE Renté.

Se encuentra fuera de servicio la unidad 3 de la CTE Renté por la desconexión parcial del SEN.

Las limitaciones en la generación térmica son de 246 MW.

Para el pico se prevé la entrada la unidad 6 de la CTE Mariel con 70 MW, la entrada de la unidad 1 de la CTE Felton (en proceso de arranque), la unidad 3 de la CTE Renté con 50 MW y la entrada de 6 motores del emplazamiento de Moa fuel con 90 M.

Con este pronóstico se estima para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1601 MW con una demanda máxima de 3220 MW, para un déficit de 1619 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1639 MW en este horario.

(Con información de la UNE)