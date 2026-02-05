Actualización del Sistema Electroenergético Nacional 

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante 20 horas con 57 minutos, sin poder restablecer el servicio en la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1824 MW a las 18:20 horas, no coincidiendo con la hora pico. Superior a lo planificado por salida de las unidades 1 y 2 de la CTE Santa Cruz.

A las 20:54 hrs, debido a una avería en la subestación Holguín 220 kV, se produjo la desconexión parcial de la provincia de Holguín y total en las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. El sistema en esa zona quedó restablecido a las 00:46 hrs de la madrugada de hoy.

Desde las 00: 46 de hoy quedaron conectadas las provincias orientales al Sistema Eléctrico Nacional, SEN. A las 20:54 de la noche de ayer, ocurrió una falla que provocó la desconexión.

La producción de energía de los 49 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2476 MWh, con 506 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1085 MW, la demanda 2037 MW, con 986 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1180 MW.

Se encuentran en avería: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidades 1 y 2 de la CTE Santa Cruz, las unidades 1 y 2 de la CTE Felton y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté.

Se encuentran en mantenimiento la unidad 4 de la CTE Cienfuegos y la unidad 5 de la CTE Diez de Octubre.

Las limitaciones en la generación térmica son de 509 MW.

Para el horario pico se espera la entrada de la unidad 1 de la CTE Felton (en proceso de arranque) con 135 MW, la entrada de la unidad 5 de la CTE Renté con 50 MW.

Con este pronóstico se prevé en el horario pico una disponibilidad de 1270 MW con una demanda máxima de 3100 MW, para un déficit de 1830 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1860 MW en este horario.