Actualiza Unión Eléctrica sobre restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional

El directivo agregó que este escenario permitió prescindir parcialmente de los microsistemas creados en los territorios para servir energía al sector residencial y a los servicios vitales.
Más detalles en las declaraciones íntegras:
Pablo Rafael Fuente de la TorreJueves, 11 Septiembre 2025 10:31
El director general de electricidad de la Unión Eléctrica, Lázaro Guerra Hernández, confirmó la creación de dos sistemas eléctricos en el país: el primero establecido entre el Mariel y Matanzas, apoyado en el funcionamiento de la central artemiseña para abastecer de electricidad la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la cual se encuentra en proceso de arranque. El segundo sistema se estableció desde Matanzas hasta Holguín, con un total de MIL megawatts servidos en todo el territorio nacional.
