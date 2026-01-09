Abrirá Embajada de Venezuela Libro de Condolencias

Según refirió la nota de la sede diplomática el Libro de Condolencias estará abierto desde las 13:30 horas (hrs) de este viernes.
La Embajada reiteró su más alta y distinguida consideración.
A continuación compartimos los horarios en el que se podrá acceder al Libro de Condolencias:
Horario: Viernes, 09/01/2026, de 13:30 a 15:30hrs.
Lunes, 12/01/2026, de 09:00 a 12:00hrs y de 13:30 a 15:30hrs.
Martes, 13/01/2026, de 09:00 a 12:00hrs y de 13:30 a 15:30hrs.
Lugar: Embajada de Venezuela, 5ta ave, esq. 16, No. 1601, Miramar, municipio de Playa.