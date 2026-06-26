Inicia XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (+Fotos)

Las condiciones actuales imponen que las jornadas finales del encuentro sindical, a realizar este 26 y 27 de junio, serán de forma ajustada, austera y racional, como reflejo de las circunstancias y desafíos del momento, pero con importantes decisiones para el presente y el futuro de los trabajadores en la nación caribeña.

Delegación villaclareña al XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba. Foto: Arturo Chang.

La cita, convocada bajo el lema “Por Cuba juntos creamos”, abordará la defensa de la Patria, junto a propuestas que ayuden a impulsar la producción y a las empresas cubanas.

En este punto tendrán prioridad los análisis del programa de Gobierno, en especial las transformaciones económicas y sociales con 176 medidas recientemente aprobadas.

Para su implementación será esencial la preparación y participación de los trabajadores y sus direcciones sindicales en las decisiones administrativas, así como el seguimiento a las empresas con pérdidas económicas.

El congreso obrero en la mayor de las Antillas tomará en cuenta los planteamientos de los afiliados en relación con los salarios, y el deterioro de su capacidad de compra por los altos precios, entre otros temas.

Otro de los puntos estratégicos será el papel protagónico y propositivo de las organizaciones sindicales en los colectivos laborales hacia la comunidad.

Delegación villaclareña al XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba. Conectado por videoconferencia desde La Habana con las 15 provincias del país, el cónclave obrero se desarrolla bajo el lema “Por Cuba juntos creamos”. Foto: Arturo Chang

Estas jornadas estarán caracterizadas por la firmeza ante las amenazas de una agresión militar, el recrudecimiento del bloqueo con dos órdenes ejecutivas, otro grupo de medidas hostiles y un cerco energético terrible por parte del Gobierno estadounidense.

En la antesala del congreso, durante un Foro Virtual Internacional desde La Habana el miércoles 24 de junio, líderes y organizaciones sindicales del mundo expresaron su solidaridad y ratificaron que Cuba no está sola.

Las jornadas finales del XXII Congreso de la CTC los días 26 y 27 de junio tuvieron un proceso que comenzó en enero de 2024 desde la base del movimiento sindical, prosiguió con las conferencias de los 15 sindicatos nacionales, así como de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR).