Zajárova: El incidente del barco frente a Cuba es una «provocación agresiva de EE.UU.»

«Se trata de una provocación agresiva de Estados Unidos, cuyo propósito es escalar la situación y detonar el conflicto», señaló la diplomática.

¿Qué pasó?

El miércoles pasado, el Ministerio del Interior de Cuba reportó que en horas de la mañana se detectó una lancha rápida «infractora» dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, EE.UU., con folio FL7726SH, que se aproximó a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara.

«Al aproximarse una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior, con cinco combatientes, para su identificación, desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos que provocaron que el comandante de la embarcación cubana, resultara lesionado», se lee en el comunicado difundido por la entidad.

Tras ello, se produjo un enfrentamiento, en el que «cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados», refirieron las autoridades de la isla. Los heridos fueron evacuados y recibieron asistencia médica.

La cartera de Interior adelantó que hay pesquisas en curso para establecer en firme lo sucedido y advirtió que «ante los actuales desafíos, Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región».