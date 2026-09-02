WhatsApp elimina el PIN de seis dígitos y refuerza la protección contra estafas

De acuerdo con un comunicado en la web de Meta, la actualización más reciente de WhatsApp se aleja de las novedades en funciones y apuesta por la seguridad. Si bien la app ya contaba con mecanismos como la verificación en dos pasos, esta dependía de un PIN de seis dígitos que podría vulnerarse usando los métodos adecuados. Ahora, la aplicación sustituirá la clave temporal por una contraseña completa que admite letras, números y caracteres especiales, lo que le hará el trabajo más difícil a un atacante.

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