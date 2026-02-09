Visas consultadas para Nicaragua podrán solicitarse en línea

La institución precisó que dicha solicitud se puede realizar por el correo solicitudes@mint.gob.ni; cumpliendo con los requisitos que las leyes establecen y podrán realizarla desde cualquier parte del mundo.

Según un comunicado oficial, en el caso de los ciudadanos nacionales de la República de Cuba, portadores de pasaportes ordinarios, las visas consultadas no tendrán costo.

“Una vez aprobada la visa consultada se notificará al interesado para que acuda a la sede consular más cercana de Nicaragua en el exterior», señaló el documento.

Agregó que para facilitar las solicitudes de ese documento, el Ministerio del Interior dispondrá próximamente de un espacio más en la plataforma en línea, donde también podrán realizar la referida solicitud.

Nicaragua anunció la disposición 001-2026 que establece un cambio en la clasificación migratoria para ciudadanos cubanos portadores de pasaportes ordinarios.

De acuerdo con la medida, a partir de la fecha, los ciudadanos cubanos con pasaportes ordinarios pasaron de la categoría migratoria “A”, exentos de visa, a la categoría “C”, correspondiente a visa consultada sin costo.