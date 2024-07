Venezuela, el triunfo de la esperanza, de la dignidad nacional (+Audio)

Luego de contabilizarse el 80 porciento de las mesas instaladas, el candidato del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar obtuvo 5 millones 150 mil 092 votos, lo que representa el 51.20 por ciento del total, por lo cual dirigirá nuevamente los destinos de su país en el periodo entre los años 2025 hasta el 2031.

En las afueras del Palacio de Miraflores, ante una marea humana de personas que se congregaron espontáneamente allí para festejar la victoria, Maduro calificó este suceso como el día del triunfo de la dignidad nacional de Venezuela.

“Es un triunfo de la independencia nacional, de la dignidad de Venezuela, no pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas, y no podrán con la dignidad de Venezuela, el fascismo en la tierra de Bolívar y Chávez no pasará”, aseveró.

Una vez más, el Presidente venezolano convocó a salvaguardar la paz. “Va a haber paz, estabilidad y justicia”, sentenció.

Después de sufrir más de 930 sanciones criminales, Venezuela ha dado un ejemplo ante el mundo, consideró el Presidente venezolano, quien se comprometió una vez a defender la democracia y los intereses del pueblo.

“Venezuela está de pie y lista para seguir caminando su destino glorioso en el siglo 21, este es un triunfo de la esperanza, la verdad, del camino señalado por nuestro Comandante Hugo Chávez para hacer una sociedad alternativa al capitalismo salvaje, y es nuestro socialismo bolivariano, cristiano, humanista del siglo XXI”, expresó.

Asimismo, denunció las acciones terroristas perpetradas contra el sistema electoral y centros de votación y autoridades electorales, que lograron ser frustradas, junto a todos los planes de la ultraderecha que intentaron desestabilizar el proceso democrático, pero venció la verdad, y esta respuesta digna -puntualizó- fue otro homenaje a Chávez, de quien aseguró ser su soldado más fiel.

“Soy un hombre de paz, de diálogo, mi aspiración siempre fue ser un soldado de Hugo Chávez (,,,) les juro que daré mi vida entera para llevar adelante los cambios y transformaciones para hacer en nuestra patria y enrumbarse a un destino de paz, de florecimiento, de bienestar social

Los comicios fueron acompañados por más de 900 observadores internacionales, quienes pudieron constatar las bondades y fortalezas de un sistema electoral de alto nivel de confianza, seguridad, transparencia, sometido a un alto número de auditorías, en total respeto a la Constitución, los poderes públicos y la vida nacional.

Maduro anunció que se pondrá en marcha el Plan de la patria de las 7-T o 7 Transformaciones, el cual se perfeccionó luego de un amplio debate con miles de consultas en todo el país.

Por otra parte, dio a conocer que este lunes firmará un decreto para convocar a un gran diálogo de entendimiento, debate nacional y nuevos consensos con todos los sectores de la nación para impulsar el desarrollo del país, en todos los órdenes.

También comunicó la convocatoria de nuevas elecciones el 25 agosto para que las comunidades elijan los proyectos priorizados que se necesitan impulsar en los 4 mil 500 circuitos comunales, e invertir en esos proyectos.

“No soy persona de promesas, yo me comprometí con el pueblo, y voy a cumplir los compromisos”, dijo el mandatario.

Agradeció al pueblo de Venezuela su tenacidad, conciencia, su capacidad de enfrentar una guerra sicológica, las campañas diarias, amenazas, reconoció a los más de 900 veedores internacionales, al Consejo Electoral Nacional y todo el poder electoral que ha soportado una campaña sucia en las redes sociales.

Denunció un Hackeo masivo al sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral, con lo cual querían impedir que el pueblo tuviera sus resultados oficiales y cantar fraude.

“Es la “película” de la extrema derecha”, intentaron asaltar centros electorales, no vamos a permitir una espiral de violencia, el pueblo dijo paz”, ratificó.

Y más adelante señaló emocionado: ”Esta casa Presidencial y este Palacio y silla presidencial están en manos del pueblo, no cayeron en manos del fascismo ni de la oligarquía, siguen en manos del pueblo desde que el Comandante Chávez la rescató”.