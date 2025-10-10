Venezuela activa Zonas de Defensa en estados Aragua, Falcón y Zulia

Subrayó que ellos hablan de luchar contra el narcotráfico, pero son los mayores consumidores de drogas del planeta.

Sobre las amenazas permanentes de Estados Unidos, el político venezolano manifestó que estas solo tienen el objetivo de apoderarse de las enormes riquezas naturales del país.

Ayer el representante permanente de Caracas ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, solicitó la convocatoria a una reunión urgente del Consejo de Seguridad (CS) ante la intensificación de la amenaza de agresión por parte de la Casa Blanca.

Denunció en misiva entregada al presidente del CS que “la movilización militar en curso, la escalada de las acciones hostiles y provocadoras, y la retórica cada vez más incendiaria así lo confirman”.