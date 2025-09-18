Urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela

Declaración del Gobierno Revolucionario

El Gobierno Revolucionario denuncia la escalada de acciones del gobierno de los Estados Unidos para justificar una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela.

La acumulación e incremento de medios y efectivos militares en el mar Caribe, el uso de la fuerza para atacar embarcaciones civiles y asesinar a sus tripulantes y la intercepción y detención injustificadas de una nave, en violación de normas internacionales, confirman la naturaleza hostil e irresponsable de la operación en curso.

A esto se suma la diseminación de mensajes de guerra sicológica por parte del Gobierno de los Estados Unidos, para tratar de legitimar estas acciones ante la opinión pública con el burdo pretexto de que Venezuela representa una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos y el bienestar de sus ciudadanos.

El Secretario de Estado estadounidense, congresistas y senadores afines, responsables también de la actual escalada genocida en Gaza, intentan imponer sus intereses por la fuerza en Venezuela, lo que es injustificable y peligroso.

El objetivo verdadero de estas acciones es adueñarse del petróleo y los recursos de Venezuela.

Cuba ha advertido reiteradamente que el despliegue en las últimas semanas de fuerzas militares de Estados Unidos en el mar Caribe constituye un acto de provocación y pretende desencadenar un conflicto militar que obligue a la República Bolivariana de Venezuela a defender su soberanía e integridad territorial.

Una agresión militar directa contra Venezuela tendría incalculables consecuencias para la paz, la estabilidad y la seguridad de Nuestra América.

No puede permitirse que un gobierno recurra a la amenaza o al uso de la fuerza en contravención de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional.

Es urgente separar la mentira de la realidad.

Cuba urge a la movilización internacional para impedir la agresión y preservar a la América Latina y el Caribe como Zona de Paz proclamada por sus jefes de Estado y de Gobierno.

La Habana, 18 de septiembre de 2025.

(Cubaminrex)