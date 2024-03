Una Misión Barrio Adentro de la nueva época (+Audio)

Este será un período decisivo para la Colaboración Cubana en Venezuela, que ya llega a su vigésimo primer aniversario. Así quedó ratificado en un encuentro que hizo una mirada profunda a las principales estrategias de un año cargado de grandes retos y desafíos en nombre del bienestar de las hijas e hijos de esta tierra hermana.

En voces de los máximos representantes de Misiones Sociales en los Estados, se transmitió el sentir internacionalista de los miles de colaboradores de la isla que prestan aquí sus servicios.

En su intervención, el Doctor Alayn Oliva Amaro, Jefe de la Misión en Zulia significó: “Nosotros hemos tratado de reencontrarnos con los principios fundacionales de la misión, con el fomento de consultorios médicos populares, hay una deuda con la atención al Programa Materno Infantil, un tema de alta prioridad para el período, asimismo, enfocamos toda la atención a personas encamadas y con discapacidad, hemos hecho una verdadera revolución en la Misión Venezuela Mujer, estamos integrados en jornadas integrales de salud, hacemos jornadas comunitarias, consultas especializadas de Ginecología, Pediatría, también con internistas, las cuales se irán consolidando, con el impulso al desarrollo de asambleas comunitarias y la atención a comunidades más desprotegidas, vulnerables y de difícil acceso”, dijo el experto.

“Ratificamos la decisión de cubanos y hermanos venezolanos, estamos en mejores condiciones de elevar los indicadores y brindar una mayor cuota de felicidad al pueblo zuliano en materia de salud”, culminó.

Por su parte, el Doctor Renán Mora Marrero, Jefe de Misiones Sociales en Carabobo se refirió al compromiso de las Brigadas Médicas en esa región.

“En nuestro Estado reunificamos acciones entre colaboradores y especialistas venezolanos para llegar a las comunidades de extrema pobreza, con el casa a casa, la atención directa a las mujeres, los más humildes y desposeídos, Tenemos condiciones para hacerlo mejor, y está latente el compromiso de nuestros colaboradores a hacerlo mejor, Carabobo incondicionalmente va a acompañar esta decisión, como siempre lo ha hecho”, insistió.

Fortalecer la actividad docente e investigativa como parte de la preparación del relevo en jóvenes venezolanos, mejorar las condiciones de vida y de trabajo, buscar alternativas para mantener la calidad de los servicios, aún en medio de limitaciones materiales, carencias de recursos, insumos y medicamentos, y sobre todo prevenir con una labor comunitaria de excelencia son otros compromisos del año, como expresó el Doctor Rafael Medardo Giraldo Morán, Jefe de las Misiones Sociales en el Estado de Guárico.

En su intervención señaló el especialista: “las actividades de vinculación de trabajadores de la salud a las tareas de promoción y prevención son vitales para evitar que el paciente se complique o se descompense por una enfermedad crónica, que no tenga que acudir ya en el momento en que se agudicen o compliquen los síntomas de una enfermedad, y en ese sentido son importantes las asambleas comunitarias que se realizan todos los meses, para juntos debatir qué temas se deben priorizar en prevención o promoción de salud, No todos los Estados se parecen, hay enfermedades endémicas en una región que no existen en otras, y hay que trabajar en cada sitio con sus particularidades”, enfatizó.

Llegar a cada punto de la geografía venezolana, elevar la cohesión con los hermanos venezolanos, tocar casa a casa en cada comunidad para atender los casos más vulnerables. A esos temas se refirió el Doctor Diego Julián Álvarez Dopazo, al frente de las Misiones Sociales en el Distrito Capital.

“Hay logros importantes, pero tenemos reservas, se pueden lograr resultados superiores, con más cohesión, unidad de acción, en el propósito de llevar al pueblo un nivel de satisfacción superior, hicimos 896 jornadas de salud y un alto número (127) en bases de misiones ubicadas en comunidades vulnerables, beneficiando a más de 138 mil habitantes, nuestros internacionalistas en el Distrito Capital ratificamos el compromiso de salvaguardar esta gran obra que defendemos juntos, Cuba y Venezuela”, concluyó.