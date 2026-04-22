Trump prolonga tregua con Irán pero mantiene el bloqueo naval

“Teniendo en cuenta que el Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido —lo que no es de extrañar—, y a petición del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro Shehbaz Sharif, de Pakistán, se nos ha solicitado que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada”, escribió el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.

En esta publicación también anunció que ha ordenado a las Fuerzas Armadas del país que continúen con el bloqueo naval al país persa y que permanezcan preparadas y operativas.

“En consecuencia, prorrogaré el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado”, subrayó Trump.

El 7 de abril, EE.UU. e Irán pactaron una tregua de dos semanas y acordaron reabrir el estrecho de Ormuz, por donde circula alrededor del 20 % del petróleo y el gas que se comercializa en el mundo.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó el lunes que el vicepresidente J. D. Vance y su delegación viajan a Islamabad (Pakistán) para una nueva ronda de conversaciones de paz con Irán. Sin embargo, según The New York Times, su viaje a la capital pakistaní ha quedado en suspenso después de que Teherán no respondiera a las posiciones planteadas por Washington.

Irán se retira de negociaciones con EE.UU y cancela diálogo en Pakistán

Irán decidió no participar en la próxima ronda de conversaciones con Estados Unidos prevista en Pakistán, que calificó la decisión como “definitiva”, de acuerdo con reportes de la agencia Tasnim.

Teherán optó por retirarse del proceso tras considerar que Washington ha mantenido “exigencias excesivas” y posturas que, a su juicio, obstaculizan la posibilidad de alcanzar un acuerdo satisfactorio. En ese contexto, autoridades iraníes habrían concluido que continuar con las negociaciones sería “una pérdida de tiempo”.

“Por este motivo, Irán anunció hoy que, dada la situación, considera que participar en negociaciones es una pérdida de tiempo, ya que Estados Unidos está obstaculizando cualquier acuerdo satisfactorio. Por lo tanto, Irán no dialogará con los estadounidenses”, señaló Tasnim en unas declaraciones traducidas, informó Al Jazeera.

El informe señala que la decisión ya fue comunicada al gobierno de Pakistán, que funge como mediador, así como a las partes involucradas en el diálogo. Tasnim indicó que la medida busca, según la versión oficial, “proteger plenamente los derechos del pueblo iraní” frente a las condiciones planteadas por Estados Unidos.

EE.UU. suma personas, compañías y aeronaves a sus medidas punitivas contra Irán

Imagen: RT

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha actualizado su registro de medidas punitivas contra la nación persa, de acuerdo con una declaración de su Oficina de Control de Activos Foráneos.

Fueron incorporados al inventario de sanciones ocho nacionales iraníes, cuatro firmas con sede en Irán, Emiratos Árabes Unidos y Turquía, así como dos aeronaves Boeing 777-200ER pertenecientes a la línea aérea persa Mahan Air, debido a su “participación en la compra o el traslado de armamento o piezas de armamento” en representación del Estado iraní.