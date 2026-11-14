Suspenden los vuelos nacionales en Estados Unidos: ¿Qué sucedió?

La Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés) anunció una inusual suspensión de vuelos a nivel nacional el viernes por la tarde, en lo que parecía ser una gran falla que afectaba su sistema de control de tráfico aéreo.

Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, atribuyó la suspensión de los vuelos a una falla en las telecomunicaciones, pero dijo que los funcionarios del gobierno de Donald Trump no sabían cuál era la causa y agregó que se necesitaría tiempo para solucionar los problemas. Insistió en que no se trataba de un ataque terrorista. “Esto no es otro 11-S”.

Sean Duffy, el secretario de Transporte, confirmó la falla en una publicación en redes sociales, citando “un problema de comunicación que afecta a todos los Centros de Control de Tráfico de Rutas Aéreas”.

“Los técnicos de la FAA están investigando el problema”, agregó. “Proporcionaremos actualizaciones inmediatas a medida que las tengamos”.