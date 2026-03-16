Sheinbaum respalda el llamado de López Obrador a apoyar al pueblo cubano frente al bloqueo

Durante un acto público en Compostela, estado de Nayarit, Sheinbaum se refirió al mensaje difundido por su antecesor. “El día de ayer el presidente López Obrador, que está ahora en retiro escribiendo libros, escribió algo en sus redes sociales y dijo: 'Me siento muy herido por lo que le pasa al pueblo de Cuba'”, recordó la mandataria.

Sheinbaum explicó las razones del expresidente: “Porque el pueblo de Cuba tiene muchos años que Estados Unidos y otros países le hicieron un bloqueo y no le permiten que lleguen productos. Recientemente hicieron otro bloqueo para que no llegara petróleo. Están sufriendo los hermanos cubanos y es un pueblo hermano, cercano”.

El sábado por la noche, López Obrador (2018-2024) reapareció en redes sociales con un mensaje en apoyo a la isla e hizo un llamado a la ciudadanía mexicana para ayudar al pueblo cubano mediante depósitos en una cuenta bancaria de una asociación civil.

Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba.



A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: «No es… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 15, 2026

Durante su mandato, López Obrador firmó un convenio con Cuba para la contratación de médicos cubanos en México y mantuvo envíos de petróleo, tanto por acuerdos comerciales como por razones humanitarias.

Sheinbaum recordó que, pese a las nuevas restricciones impuestas a la isla, su gobierno ha decidido mantener el apoyo. “Nosotros decidimos que, aun cuando era difícil enviar petróleo, íbamos a seguir enviando ayuda”, afirmó.

La mandataria subrayó la posición de su administración: “Vamos a continuar apoyando al pueblo de Cuba y quien quiera apoyar, que apoye (...) Hay quien dice: 'yo no estoy de acuerdo con el Gobierno de Cuba'. Está bien, pero eso no tiene por qué hacer que el pueblo sufra”.