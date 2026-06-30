Segundo grupo de rescatistas y de salud de Cuba llegó a Venezuela

La comitiva arribó por el aeropuerto internacional de Valencia, estado de Carabobo -por los cuantiosos daños en la terminal aérea de Maiquetía, estado de La Guaira- donde fueron recibidos por el embajador de la isla en Caracas, Jorge Mayo, entre otras autoridades de la Misión Estatal y Médica.

En el equipo viajaron médicos cirujanos y forenses pertenecientes al Contingente Henry Reeve, quienes de inmediato se incorporarán a las labores de atención médica.

Este nuevo grupo de cubanos se sumarán a los 13 que llegaron la víspera y que de inmediato instalaron sus carpas en la zona de desastre.

Con este personal especializado, Cuba reforzó su ayuda al pueblo venezolano, que de inmediato recibió el apoyo y asistencia de la Misión Médica que trabaja en los 24 estados del país.

El embajador de La Habana informó de un encuentro con Nellys Molina, presidenta de la Fundación Misión Barrio Adentro y miembros de su equipo, para precisar las misiones de apoyo y coordinar la participación de los galenos en la atención a los damnificados en La Guaira.

Este lunes, el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, afirmó que la llegada a Venezuela de un grupo de rescatistas para apoyar en la búsqueda de personas atrapadas y a nuestra brigada médica “constituye una nueva muestra de la invariable solidaridad de #Cuba con el hermano pueblo venezolano”.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció en la red social de Telegram que llegó hoy otra brigada desde Vietnam y también “socorristas de nuestra hermana Cuba”.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento) Jorge Rodríguez dijo que 45 son las delegaciones participantes en las labores de búsqueda y rescate, para un total de tres mil 319 hombres y mujeres de naciones de América Latina, Asia y Europa

Expresó que, junto a este personal, disponen de 707 mil 63 toneladas de ayuda humanitaria, 49 vehículos y 140 caninos para reforzar las labores en las áreas de emergencia, que se concentraron fundamentalmente en algunas zonas de Caracas, Miranda y La Guaira, declarada esta última Zona de Desastre Natural.

Cuando han pasado ya más de 120 horas del considerado peor desastre natural en la historia de Venezuela, los muertos contabilizados ascendieron a mil 719, los heridos a cinco mil 34 y las personas damnificadas sumaron hasta el momento 15 mil 866, para un total de afectados en hospitales y puntos de emergencia de 22 mil 619.