San Valentín: entre la historia, el mercado y el significado del amor (+Audio)

Cada 14 de febrero el mundo se llena de flores, chocolates y mensajes que declaran amor. Restaurantes reservados con semanas de antelación, vitrinas teñidas de rojo y redes sociales repletas de fotografías románticas. Pero más allá de los regalos… ¿qué historia hay detrás del Día de San Valentín?

Según recoge la Enciclopedia Británica, el origen de esta fecha se remonta al siglo III en Roma. Una de las versiones más difundidas señala que Valentín fue un sacerdote que desafió al emperador Claudio II, quien había prohibido el matrimonio entre jóvenes soldados. Valentín celebraba bodas en secreto y, por ello, fue ejecutado un 14 de febrero.

Historiadores también vinculan la celebración con antiguas festividades romanas como las Lupercales, rituales asociados a la fertilidad que tenían lugar a mediados de febrero. Con el paso de los siglos, en la Edad Media, el 14 de febrero comenzó a relacionarse con el amor romántico, cuando en Inglaterra y Francia se creía que en esa fecha las aves iniciaban su época de apareamiento.

Ya en el siglo XVIII se intercambiaban cartas manuscritas entre enamorados, y en el XIX la producción masiva de tarjetas consolidó el perfil comercial que hoy caracteriza la jornada.

El impacto global del amor

El 14 de febrero no solo moviliza emociones. También activa economías.

Estudios internacionales de consumo, como los análisis de transacciones publicados por el Instituto de Economistas de Mastercard, que monitorea movimientos comerciales en más de cincuenta países, señalan que la llamada “economía del amor” ha incrementado un 17 % en el gasto relacionado con San Valentín.

Los días previos al 14 de febrero registran uno de los mayores niveles de actividad comercial del primer trimestre. Economistas explican este comportamiento a partir de lo que denominan “economía de las experiencias”: más que bienes materiales, muchas personas destinan su presupuesto a cenas, escapadas o actividades compartidas.

Voces y percepciones: ¿amor o competencia?

El debate permanece abierto: ¿es San Valentín una construcción del mercado o una oportunidad para expresar afecto?

Para algunos, la fecha se ha convertido en una competencia silenciosa: demostrar quién ofrece el regalo más costoso o la sorpresa más llamativa. En esa lógica, el amor parece medirse en cifras, comenta Anthony Cisneros Barrio, de 23 años.

Otras opiniones sostienen que el afecto no necesita competir ni exhibirse. Massiel Valdés Borges cree que el amor está en los gestos sencillos, en la constancia diaria y en el acompañamiento que no siempre se publica en redes.

La psicóloga social belga Esther Perel, reconocida internacionalmente por sus estudios sobre las relaciones de pareja, ha señalado que el amor moderno enfrenta tensiones entre el deseo, la rutina y las expectativas sociales. Según sus análisis, las relaciones no se sostienen por grandes gestos aislados, sino por la calidad del vínculo cotidiano y la conexión emocional más allá de las presiones externas.

En algunos países, la fecha se celebra además como Día de la Amistad, recordando que el amor no se limita a la pareja, sino que incluye familia, amigos y gestos solidarios.

Quizás el 14 de febrero no sea solo una fecha comercial ni únicamente una tradición histórica. Tal vez sea, simplemente, un recordatorio: una invitación a expresar lo que a veces se pospone.



