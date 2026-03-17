Rusia dispuesta a brindar ayuda a Cuba ante el bloqueo de EEUU

«Mantenemos contactos de trabajo y a nivel de expertos con el gobierno de Cuba. Mantenemos contactos con nuestros amigos cubanos», aseguró Peskov este martes en su habitual encuentro con los medios de prensa.

El vocero señaló igualmente que «Cuba es una nación independiente y soberana que enfrenta grandes penurias económicas a causa de un asfixiante bloqueo económico, comercial y financiero» por parte de Estados Unidos.

«En ese país existen importantes problemas humanitarios, así que en Rusia estamos dispuestos a brindar toda la ayuda posible, desde luego. Estamos trabajando en todas estas cuestiones con nuestros interlocutores cubanos», añadió Peskov.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, firmó el pasado 29 de enero una orden ejecutiva que declaró una emergencia nacional por una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de Estados Unidos e impuso un cerco petrolero a la isla.

El gobierno cubano afirma que con ese «bloqueo energético», Washington pretende asfixiar la economía de la nación caribeña y hacer intolerables las condiciones de vida de su pueblo.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, declaró el pasado viernes que el país lleva tres meses sin recibir petróleo desde el extranjero, lo cual empeoró la crisis energética ya existente, con largos apagones y recurrentes colapsos de la red energética nacional.