Rememoran 60 años de primera visita de Raúl Castro Ruz a Vietnam 

Informó Prensa Latina que el embajador cubano en Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, expresó que la visita consolidó un vínculo que ya había demostrado la coincidencia de objetivos de ambos pueblos en la lucha por la independencia, la liberación y el socialismo.

Recordó que la estancia fue encabezada por el entonces presidente Osvaldo Dorticós y representó un respaldo de los revolucionarios cubanos a la lucha de Vietnam contra la agresión de Estados Unidos.

Señaló que meses antes seis expertos militares cubanos ofrendaron sus vidas en un bombardeo estadounidense a Hanoi, y que la voluntad expresada por el líder histórico de la Revolución cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, de dar hasta su propia sangre por Vietnam se hacía dolorosamente real.

El libro Vietnam y Cuba: hermanos de una misma familia recoge los discursos de Ho Chi Minh y Osvaldo Dorticós, el comunicado conjunto, el editorial del periódico Nhan Dan (Pueblo) y parte de la memoria gráfica de los encuentros.

La edición en vietnamita del primer tomo de Revolución: la obra más hermosa, compilación de discursos, entrevistas y declaraciones de Raúl Castro Ruz de 2006 a 2011, publicado en español en Cuba en 2021, fue realizada por la Editorial Literatura de Vietnam.

Afirmó que la edición constituye un homenaje desde Vietnam a los aportes del General de Ejército Raúl Castro Ruz a la conducción de la Revolución cubana y a la construcción socialista bajo el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, agravado por el cerco energético y las medidas coercitivas.

Calificó la publicación como una reafirmación de dignidad frente a las recientes maniobras del gobierno de Estados Unidos y sus acólitos en la Florida, que pretendieron mellar la entereza moral de Raúl Castro Ruz con acusaciones sin valor jurídico, moral o práctico.

Ngo Thu Phuong, directora y editora-jefa de la Editorial de Literatura de Vietnam, destacó los sentimientos de lealtad, solidaridad y unidad forjados a lo largo de generaciones, a pesar de la distancia geográfica.

Esa amistad especial se ha manifestado en hitos históricos y en las relaciones entre los Partidos, los Estados y los pueblos, y se ha preservado mediante valores culturales, literarios e intelectuales, añadió.

Los lectores vietnamitas tienen la oportunidad de acercarse a perspectivas sobre el sentido de responsabilidad, la voluntad, la fe y las aspiraciones de un pueblo en su camino de construcción y desarrollo, dijo.

Destaca el libro el valor esencial de la causa de mantener la unidad del pueblo cubano, con la profunda convicción de que esa unidad es el arma estratégica fundamental de Cuba, subrayó.

Para la Editorial de Literatura, publicar no es solo la labor de llevar una obra a los lectores, sino también tender un puente que conecte culturas, haga que el conocimiento supere las distancias geográficas y contribuya a fortalecer el entendimiento entre los pueblos, aseguró.

Las fotografías de la visita se expusieron en el patio de la Residencia del Embajador de Cuba en Hanoi.