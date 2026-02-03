Recibe presidente de Vietnam a enviado especial cubano 

El canciller, también miembro del Buró Político del Comité Central del PCC, calificó de fructífero el diálogo, donde intercambiaron sobre el estado actual de las relaciones bilaterales y reconocieron los logros alcanzados en esa esfera en el último año.

Según informó Rodríguez Parrilla en X, también abordaron la situación actual internacional y en América Latina y el Caribe.

En calidad de Enviado Especial del Partido y el Gobierno, fui recibido por el Presidente de #Vietnam, compañero Luong Cuong.



Sostuvimos un fructífero intercambio sobre el estado actual de las relaciones bilaterales y reconocimos los logros alcanzados en el último año.

Este lunes, en su primera jornada de trabajo en Hanoi, el enviado especial del PCC y el Gobierno de Cuba se reunió con To Lam, Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, y con el Primer Ministro, Pham Minh Chinh.

Asimismo, el canciller cubano intercambió con su homólogo vietnamita, Le Hoai Trung.

Durante estos encuentros, las partes resaltaron los avances en la consecución de los consensos alcanzados entre los líderes de las dos naciones.

Se resaltaron además los progresos en proyectos estratégicos en sectores como la agricultura, la energía y la producción de medicamentos.

En 2025 Cuba y Vietnam celebraron 65 años de relaciones diplomáticas, las cuales autoridades de ambas partes han destacado que se caracterizan por la solidaridad, la amistad especial y la cooperación integral.