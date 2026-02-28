CMHW
Recibe el Papa León XIV a canciller cubano

Agencia Cubana de Noticias

Sábado, 28 Febrero 2026 18:42

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, fue recibido por el Papa León XIV en el Vaticano.

Así lo informó en su cuenta oficial en la red social X el canciller, quien acudió como enviado especial del Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Rodríguez Parrilla agradeció al Sumo Pontífice por el honor de recibirle en audiencia.

Como parte de su agenda en Europa, para participar en eventos de alto nivel de Naciones Unidas, el ministro cubano de Relaciones Exteriores sostuvo recientemente reuniones en Roma con el director general de la FAO, Qu Dongyu, y con la directora ejecutiva del PMA, Cindy McCain.

Previamente, en Ginebra, Suiza, participó en los Segmentos de Alto Nivel del 61 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, y de la Conferencia de Desarme.