Recibe el Papa León XIV a canciller cubano

Así lo informó en su cuenta oficial en la red social X el canciller, quien acudió como enviado especial del Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Agradezco profundamente a Su Santidad León XIV(@Pontifex_es) el honor de haberme recibido en Audiencia como Enviado Especial del Presidente de la República de #Cuba, @DiazCanelB. pic.twitter.com/EU2cdnQkAU — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) February 28, 2026

Rodríguez Parrilla agradeció al Sumo Pontífice por el honor de recibirle en audiencia.

Como parte de su agenda en Europa, para participar en eventos de alto nivel de Naciones Unidas, el ministro cubano de Relaciones Exteriores sostuvo recientemente reuniones en Roma con el director general de la FAO, Qu Dongyu, y con la directora ejecutiva del PMA, Cindy McCain.

Previamente, en Ginebra, Suiza, participó en los Segmentos de Alto Nivel del 61 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, y de la Conferencia de Desarme.