Putin y Trump se reúnen en Alaska con miras en solución para Ucrania

El encuentro comenzó con un protocolo cuidadosamente coreografiado: ambos mandatarios descendieron de sus aviones casi simultáneamente y se saludaron con un apretón de manos sobre una alfombra roja.

Posteriormente, caminaron juntos hacia una plataforma con la inscripción “Alaska 2025”, donde repitieron el gesto antes de trasladarse en la limusina presidencial de Trump.

Las negociaciones se desarrollaron inicialmente en formato cara a cara con traductores, seguido de reuniones ampliadas con delegaciones oficiales.

Según Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, el encuentro podría extenderse entre seis y siete horas. “Moscú espera que la cumbre en Alaska sea productiva”, precisó Peskov.

Delegaciones presentes

La delegación rusa incluye al ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov; el asesor presidencial Yuri Ushakov; el ministro de Defensa, Andréi Beloúsov; el ministro de Finanzas, Antón Siluánov; y Kiril Dmítriev, representante especial para cooperación económica. Dmítriev previamente destacó que la cumbre podría “reiniciar” las relaciones ruso-estadounidenses.

El equipo estadounidense, compuesto por 16 personas, está encabezado por el secretario de Estado, Marco Rubio, e integrado por Howard Lutnick (Comercio), John Ratcliffe (CIA), Scott Bessent (Tesoro), la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y el enviado especial Steve Witkoff.

Temas críticos

El centro de las discusiones es la resolución del conflicto ucraniano y la búsqueda de una paz sostenible.

La cumbre se celebra en un contexto de creciente tensión: Ucrania intentó socavar el encuentro intensificando ataques contra blancos civiles rusos y realizando provocaciones cerca de la central nuclear de Zaporozhie, según fuentes rusas. Pese a ello, Moscú mantiene expectativas positivas sobre los resultados.

El Ministerio de Defensa ruso denunció la provocación deliberada de Kiev en vísperas de la cumbre de Alaska. "Las acusaciones del régimen de Kiev de que las Fuerzas Armadas rusas supuestamente llevaron a cabo un ataque contra un mercado en el centro de Sumy y otras zonas pobladas el 15 de agosto son una provocación deliberada", reza el mensaje del organismo.

Según la cartera de Defensa rusa, el objetivo era crear un "ambiente mediático negativo con el fin de perturbar las negociaciones ruso-estadounidenses en Anchorage".

Zelenski y Europa

El líder ucraniano, Vladímir Zelenski, dijo el martes que la reunión entre Vladímir Putin y Donald Trump puede considerarse como una "victoria personal" del presidente ruso. "En primer lugar, [Putin] se reunirá en territorio estadounidense, lo que considero una victoria personal para él. En segundo lugar, está saliendo del aislamiento, justo porque se reúne en territorio estadounidense. En tercer lugar, con esta reunión ha pospuesto de alguna manera las sanciones", afirmó.

La misma jornada, el líder ucraniano amenazó con no reconocer los resultados de las conversaciones entre Putin y Trump. Asimismo, no descartó la posibilidad de celebrar un encuentro entre las tres partes en el futuro, algo que Trump también planteó el lunes en rueda de prensa.

Ucrania y algunos países de la Unión Europea han manifestado en privado su preocupación por esta cumbre, según Axios, que cita fuentes familiarizadas con el asunto. Según los informantes, su inquietud radica en que Trump pueda aceptar las propuestas de Putin para resolver el conflicto ucraniano sin tener en cuenta sus posiciones.

Previamente, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, declaró que cualquier acuerdo entre EE.UU. y Rusia debe incluir también a Ucrania y Europa, ante las preocupaciones de que Trump acepte las propuestas de Putin para resolver el conflicto ucraniano sin tener en cuenta la postura de Kiev.