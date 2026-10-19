Prestigioso oncólogo suizo denuncia efectos del bloqueo EEUU a Cuba

En entrevista concedida a Prensa Latina, el presidente de la organización no gubernamental mediCuba-Europa calificó de “intento de genocidio” la política de Washington hacia la isla, al considerar que las restricciones económicas y energéticas agravan las privaciones de la población y comprometen servicios esenciales.

“Esta es la definición de genocidio, cuando tú intentas matar por hambre o por enfermedad por cualquier razón a una nación, a un pueblo”, explicó el reconocido especialista, quien ha sido presidente de la Unión Internacional contra el Cáncer y del Comité Científico de la Escuela Europea de Oncología.

Cavalli, quien acumula cinco décadas de experiencia en oncología, recordó que conoce y colabora con el sistema sanitario cubano desde 1986, el cual, según afirmó, alcanzó resultados destacados en indicadores como la mortalidad infantil y la esperanza de vida, y concedió especial importancia a la medicina familiar.

El especialista sostuvo que la intensificación de las restricciones, incluida la que describió como un bloqueo energético, ha agravado las dificultades de los centros asistenciales cubanos.

Expresó que, durante visitas realizadas en meses recientes a hospitales de La Habana y Matanzas, observó graves problemas que atribuyó a la falta de electricidad y de recursos.

Según su testimonio, los cortes eléctricos comprometen el funcionamiento de equipos médicos, incluidas las incubadoras, mientras las dificultades de transporte afectan la llegada del personal sanitario a sus puestos de trabajo.

También llamó la atención sobre las carencias de medicamentos, limitaciones para realizar intervenciones quirúrgicas y un aumento de las listas de espera.

Cavalli relacionó esas condiciones con el deterioro de la situación económica de las familias y con posibles repercusiones sobre la salud materno-infantil.

“Antes el bloqueo era algo criminal; ahora es más que criminal, es un intento del genocidio”, declaró el oncólogo, quien argumentó que las restricciones pueden someter a la población a privaciones capaces de afectar su alimentación y su acceso a la atención médica.

El especialista también alertó sobre los obstáculos que, según explicó, enfrenta la ayuda médica europea destinada a Cuba, pese al incremento de las contribuciones recibidas por mediCuba-Europa desde comienzos de este año.

Afirmó que la organización dispone actualmente de más recursos aportados por ciudadanos europeos, pero tiene dificultades para trasladar suministros a la isla debido a restricciones en el transporte, problemas para trasladar los contenedores a Cuba y una menor disponibilidad de vuelos comerciales.

De acuerdo con Cavalli, algunos cargamentos permanecen retenidos en República Dominicana, México y Jamaica, mientras medicamentos destinados a Cuba están bloqueados en distintos puntos de América Latina.

El científico y ex parlamentario suizo (1995-2007) atribuyó esas dificultades al endurecimiento de las medidas estadounidenses y a sus repercusiones sobre las operaciones logísticas.

Ante ese escenario, explicó que mediCuba-Europa ha concentrado parte de sus esfuerzos en proyectos de energía solar, con el propósito de contribuir a mantener servicios esenciales.

Añadió que la organización procura enviar marcapasos, suministros para la atención cardiológica y medicamentos cuando las condiciones lo permiten.

Consideró que el aumento de las donaciones demuestra una mayor solidaridad con Cuba en Europa, aunque sostuvo que las restricciones impiden convertir plenamente esos recursos en ayuda efectiva para la población.

Cavalli comparó la situación cubana con las dificultades para hacer llegar asistencia humanitaria a Gaza y acusó al Gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump, de intentar impedir el envío de ayuda a la isla. Estas declaraciones expresan su interpretación política de las medidas de Washington.

Como presidente de mediCuba-Europa y vicepresidente de mediCuba-Suisse, el médico impulsa iniciativas de colaboración con entidades del sistema de salud y de la industria biotecnológica de Cuba.