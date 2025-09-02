Presidente cubano sostiene intercambios con los jefes del gobierno y del legislativo vietnamitas

Tras participar en la ceremonia central y desfile militar por el 80 Aniversario de la Independencia del hermano país, el Jefe de Estado transmitió a ambos dirigentes, en cada uno de los intercambios, sus “felicitaciones por el magnífico acto” del que fue testigo.

Un acto —comentó— bello, patriótico, que mostró las hermosas tradiciones vietnamitas, el legado de su independencia y la unidad de su pueblo en torno al Partido, el Estado y el Gobierno.

Hoy hemos vivido las profundas emociones revolucionarias y socialistas de este pueblo, subrayó Díaz-Canel, quien también exaltó el apoyo tremendo y el compromiso de las nuevas generaciones con el proceso político y social de su país.

Primer ministro vietnamita Pham Minh Chinh junto a nuestro presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Foto: Estudios Revolución

Durante el recibimiento en el Palacio de Gobierno, el primer ministro Pham Minh Chinh, quien envió un saludo al compañero Manuel Marrero Cruz y demás autoridades cubanas, expresó sus congratulaciones por el desarrollo y fortalecimiento de la colaboración bilateral en los más diferentes campos, desde la agricultura a la biotecnología, las industrias y la energía.

“Quisiera ratificar que Vietnam siempre aprecia los sentimientos de Cuba hacia nuestro país y nosotros siempre apoyaremos a la Revolución cubana”, enfatizó el jefe de gobierno, quien también celebró la recién realizada comisión intergubernamental y sus resultados.

El presidente cubano transmitió al compañero Pham Minh Chinh un saludo del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, y recordó los encuentros del premier vietnamita con el jefe del gobierno cubano, Manuel Marrero Cruz.

Díaz-Canel hizo especial mención al fortalecimiento que ha tenido la cooperación bilateral en el último año, tras la visita a Cuba del Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y exaltó los éxitos económicos y sociales del hermano país. Los cubanos —le dijo— también sentimos como nuestros esos logros.

En el parlamento vietnamita

A media mañana de ayer lunes, Díaz-Canel también sostuvo un cálido encuentro con el compañero Tran Thanh Man, presidente de la Asamblea Nacional, “un amigo de Cuba de muchos años” —dijo—, al que agradeció “por toda su contribución personal al fortalecimiento de las relaciones bilaterales”, antes como presidente del Frente de la Patria, y ahora como líder del parlamento vietnamita.

El mandatario le transmitió un afectuoso saludo del compañero Esteban Lazo, miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y le extendió una invitación para que haga una visita a Cuba, ahora en su nueva condición de jefe del parlamento.

“El 80 Aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional de Vietnam son fechas particularmente significativas para nosotros”, expresó a Díaz-Canel el dirigente vietnamita, al igual —añadió— que las celebraciones por el 65 aniversario del establecimiento de nuestras relaciones diplomáticas y que este, para nosotros, sea el Año de la Amistad Vietnam-Cuba 2025.

“En nombre de los dirigentes del Partido y de la Asamblea Nacional de Vietnam —agregó— le agradezco sinceramente a Usted, compañero, y a la delegación cubana de alto nivel que lo acompaña, por venir a celebrar la alegría con el pueblo vietnamita.

“Agradecemos y apreciamos, también, su participación en los actos solemnes que se han organizado en Cuba para conmemorar acontecimientos muy importantes para nosotros, como el 95 aniversario de la fundación del Partido Comunista de Vietnam, el 50 aniversario de la liberación del sur y la reunificación nacional, así como otras significativas efemérides nuestras, como el 135 aniversario del nacimiento del Presidente Ho Chi Minh”.

Tran Thanh Man agradeció a las cubanas y cubanos, a través de su presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, “su permanente solidaridad y el sincero apoyo tanto espiritual como material que Cuba ha brindado a Vietnam en su historia de lucha por la liberación y reunificación y el actual desarrollo nacional”.

En el encuentro con ambos dirigentes vietnamitas, participaron los miembros del Buró Político Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, y el General de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

También asistieron, Emilio Lozada García, jefe del Departamento de Relaciones Exteriores del Comité Central; y los ministros Oscar Pérez-Oliva Fraga, de Comercio Exterior, e Ydael Pérez Brito, de Agricultura, y Rogelio Polanco Fuentes, embajador en Hanoi, entre otros integrantes de la delegación oficial.

El presidente cubano junto a Tran Thanh Man, presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam. Foto: Estudios Revolución

Tomado de Presidencia de Cuba